"Головний одеський контрабандист" "атакував" головного борця з контрабандою з ГТС

Підприємець Орест Фірманюк, якого колишній глава податкової Максим Нефьодов назвав "головним контрабандистом", публічно атакував директора департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Держмитслужби (ГТС) Ігоря Резника.

Він вийшов у прямий ефір на своїй сторінці в Facebook і почав погрожувати чиновнику, який відповідає за боротьбу з контрабандою. "Ми знаємо один одного багато років, часто спілкуємося, ділимося думками і враженнями. Ігор Михайлович постійно буває у мене вдома, де ми обговорюємо різні питання", – написав він, при цьому за ретельні перевірки свого вантажу він пригрозив поскаржитися в правоохоронні органи нібито через тиск.

Схема із підміною дорогих товарів дешевими

Вранці у четвер, 17 вересня, Ігор Резник на свой сторінці у Facebook написав, що проти нього з боку Фірманюка готується інформаційна атака. За його словами, ДМС "жорстко наступила на хвіст великій контрабандній гідрі", а фірми, що пов'язані з Фірманюком, задіяні у численних схемах з порушення митного законодавства.

Як доказ він навів випадок із вантажем, що прибув 2 вересня до Одеського порту. У контейнері за документами було майже 9915 кг спортивних чоловічих штанів та 782 кг бавовняних сорочок.

"Насправді в контейнері були штани спортивні у кількості 25 тисяч пар вагою 9541 кг. А сорочки виявилися куртками у кількості 2650 шт та вагою 1870 кг нетто. Крім того, серед штанів знайдені ймовірно контрафактні товари торгової марки "FILA". Загальна їх кількість встановлюється, наразі виявлено понад 2 тисячі пар. Це була чергова спроба підміни товару дешевшим й спроба переміщення на митний кордон України контрафакту компанією, за якою стоїть Фірманюк", – заявив Резнік.

Пост Резніка про контрабанду. facebook.com/igoreznik

Пост Резніка про контрабанду на Одеській митниці. facebook.com/igoreznik

Нагадаємо, Фірманюка у серпні 2019 року тодішній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов назвав одним із "головних контрабандистів" країни.

Фірманюк перейшов в атаку

Фірманюк у відповідь заявив, що Резнік як новий керівник "антиконтрабандного" департаменту Держмитслужби почав "побудову співпраці" з підприємцями.

За його словами, зазвичай новий керівник відправляє довірених працівників митниці у відрядження, під час якого бізнесу влаштовується маленький терор та запрошення "на каву" для врегулювання умов співіснування.

"Цього разу так і відбулося, Ігор [Резнік] відправив у Львів, на Закарпаття та в Одесу команди довірених осіб, щоб вони зупиняли максимальну кількість машин та блокували роботу. Стосовно Одеси, представники його команди оголосили бізнесу ставку у $500 з одного автомобіля або контейнера, щоб уникнути огляду", – заявив Фірманюк.

Він вважає, що якщо не піднімати галас, всіх підприємців змусять платити по $500, а якщо він піднімається, то побори все одно залишаться, але їхня ставка знизиться на $200-300.

"Після того, як ми витратили перші $10 тисяч на вантажні роботи, тому що 100% наших машин пішли на огляди, я особисто обдзвонив декілька учасників ринку, які в такій самій ситуації, та запропонував написати лист-скаргу на управління контрабанди, щоб публічно показати, що така робота неприпустима. Довідавшись, що я збираю підписи та планую звернутися до Міністра фінансів Сергія Марченка, Ігор [Резнік] вирішив ось так протидіяти нашій цілком законній діяльності. Саме тому і з'явився його пост, де він пише моє прізвище з помилкою", – пояснив Фірманюк.

Відповідь Ореста Фірманюка на звинувачення Резніка. facebook.com/orest.firmaniuk.52

Також Фірманюк опублікував список контейнерів, які, за його даними, митники поставили на повний огляд. Він попросив Мінфін втрутитися у ситуацію.

"Прошу представників Міністерства фінансів звернути увагу до списку контейнерів, які я надав. Кожний з них був в ручному режимі поставлений "групою Резніка І.М" на повний огляд. При цьому кількість складених протоколів нуль. Це підтверджує мої слова, що задача "групи Резніка І.М." кошмарити бізнес, а не боротьба з контрабандою. Я ще раз прошу (від своїх колег-експедиторів, які працюють у порту Одеси) керівництво Міністерства фінансів втрутитися в ситуацію. Будемо вимушені надати список компаній, які пішли на "договорняк", – заявив Фірманюк.

Звернення Фірманюка до Мінфіну. facebook.com/orest.firmaniuk.52

Список контейнерів, які надав Фірманюк. facebook.com/orest.firmaniuk.52

Список контейнерів. facebook.com/orest.firmaniuk.52

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