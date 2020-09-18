На Одеській митниці розгорівся скандал: 'головний контрабандист' висунув звинувачення топу з ДМС

Довкола Одеської митниці розгорівся корупційний скандал. Директор департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Держмитслужби (ДМС) Ігор Резнік заявив, що там існує потужна схема, "дахом" якої нібито є підприємець Орест Фірманюк. у відповідь Фірманюк звинуватив Резніка у намаганні обкласти поборами кожен контейнер із товаром.

OBOZREVATEL з'ясував, якими є позиції та аргументи сторін.

Схема із підміною дорогих товарів дешевими

Першою прозвучала заява від Резніка. Вранці у четвер, 17 вересня, на свой сторінці у Facebook написав, що проти нього з боку Фірманюка готується інформаційна атака. За його словами, ДМС "жорстко наступила на хвіст великій контрабандній гідрі", а фірми, що пов'язані з Фірманюком, задіяні у численних схемах з порушення митного законодавства.

Як доказ він навів випадок із вантажем, що прибув 2 вересня до Одеського порту. У контейнері за документами було майже 9915 кг спортивних чоловічих штанів та 782 кг бавовняних сорочок.

"Насправді в контейнері були штани спортивні у кількості 25 тисяч пар вагою 9541 кг. А сорочки виявилися куртками у кількості 2650 шт та вагою 1870 кг нетто. Крім того, серед штанів знайдені ймовірно контрафактні товари торгової марки "FILA". Загальна їх кількість встановлюється, наразі виявлено понад 2 тисячі пар. Це була чергова спроба підміни товару дешевшим й спроба переміщення на митний кордон України контрафакту компанією, за якою стоїть Фірманюк", – заявив Резнік.

Нагадаємо, Фірманюка у серпні 2019 року тодішній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов назвав одним із "головних контрабандистів" країни.

Фірманюк звинуватив Резніка у "терорі"

Фірманюк у відповідь заявив, що Резнік як новий керівник "антиконтрабандного" департаменту Держмитслужби почав "побудову співпраці" з підприємцями.

За його словами, зазвичай новий керівник відправляє довірених працівників митниці у відрядження, під час якого бізнесу влаштовується маленький терор та запрошення "на каву" для врегулювання умов співіснування.

"Цього разу так і відбулося, Ігор [Резнік] відправив у Львів, на Закарпаття та в Одесу команди довірених осіб, щоб вони зупиняли максимальну кількість машин та блокували роботу. Стосовно Одеси, представники його команди оголосили бізнесу ставку у $500 з одного автомобіля або контейнера, щоб уникнути огляду", – заявив Фірманюк.

Він вважає, що якщо не піднімати галас, всіх підприємців змусять платити по $500, а якщо піднімається, то побори все одно залишаться, але їхня ставка знизиться на $200-300.

"Після того, як ми втратили перші $10 тысяч на вантажні роботи, тому що 100% наших машин пішли на догляди, я особисто обдзвонив декілька учасників ринку, які в такій самій ситуації, та запропонував написати лист-скаргу на управління контрабанди, щоб публічно показати, що така робота неприпустима. Довідавшись, що я збираю підписи та планую звернутися до Міністра фінансів Сергія Марченка, Ігор [Резнік ]вирішив ось так протидіяти нашій цілком законній діяльності. Саме тому і з'явився його пост, де він пише моє прізвище з помилкою", – пояснив Фірманюк.

Також Фірманюк опублікував список контейнерів, які, за його даними, митники поставили на повний огляд. Він попросив Мінфін втрутитися у ситуацію.

"Прошу представників Міністерства Фінансів звернути увагу до списку контейнерів, які я надав. Кожний з них був в ручному режимі поставлений "групою Резніка І.М" на повний огляд. При цьому кількість складених протоколів нуль. Це підтверджує мої слова, що задача "групи Резніка І.М." кошмарити бізнес, а не боротьба з контрабандою. Я ще раз прошу (від своїх колег-експедиторів, які працюють у порту Одеси) керівництво Міністерства фінансів втрутитися в ситуацію. Будемо вимушені надати список компаній, які пішли на "договорняк", – заявив Фірманюк.