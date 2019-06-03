Ситуація з курсом долара кардинально зміниться: в НБУ озвучили прогноз

В Україні тенденція на зміцнення курсу гривні, яка спостерігалася навесні, значно змінилася. Ситуація на валютному ринку може ускладнитися влітку.

Такий прогноз опублікував на своїй сторінці Facebook глава ради НБУ Богдан Данилишин. Так, курс долара перейшов до зростання у другій половині травня. За оцінками фінансиста, влітку на українську національну валюту чекають чергові труднощі. І ось чому:

Скоротяться обсяги золотовалютних резервів НБУ. Їх доведеться витратити на обслуговування і погашення зовнішнього боргу. "Помітне зменшення міжнародних резервів саме по собі здатне дати негативний психологічний сигнал учасникам валютного ринку", — пояснює Данилишин.

Валюту доведеться витрачати на підготовку до опалювального сезону. А чим більше доларів витрачають, тим вища його вартість. До жовтня у підземні газосховища необхідно закачати 15-16 млрд куб. м газу. На це, за оцінками глави ради НБУ, доведеться витратити близько $2,5 млрд. "Таким чином, сприятлива ситуація на валютному ринку, яка спостерігалася протягом весни, може ускладнитися", — підсумував Данилишин.

Курс долара в Україні

Позитивна новина — можливе зростання експортних виторгів від аграріїв. А чим більше валюти вони заробляють, тим міцніша гривня і тим краща динаміка ВВП. Отже, згідно з прогнозами продовольчої організації ООН, у 2019 році світове виробництво зерна може зрости на 2,7%, після скорочення, що спостерігалося у 2018 році. Серйозних передумов для зростання ціни зернових — основної статті українського агроекспорту — немає.

З іншого боку, зазначає експерт, з'явиться привід для обережного оптимізму – згідно з прогнозами, світове споживання зернових у сезоні 2019-2020 років виросте на 1,5%, але збільшення найперше стосуватиметься фуражного зерна, рівень споживання якого підвищиться на 1,7% у порівнянні із сезоном 2018-2019 років. А Україна — великий гравець світового ринку фуражного зерна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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