Сім'ю "слуги" Гетманцева звинуватили в зарплатах у конвертах і несплаті податків

Сім'ю нардепа від "Слуги народу", голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева звинуватили у веденні бізнесу за "сірими" схемами. Зокрема, колишні співробітники їхнього журналу про туризм Travel Professional Magazine заявили, що їм платили зарплати в конвертах, а власники нібито ухилялися від податків.

Історію своєї співпраці з Гетманцевим розповіла колишня головна редакторка цього журналу Мира Агні на своїй сторінці у Facebook.

Родинний бізнес

За її словами, засновником цього бізнесу є юрфірма "Юрімекс", яку до депутатства очолював Данило Гетманцев. А його мати Олена Гетманцева управляє туроператором Travel Professional Group (TPG) і "дочірнім" журналом Travel Professional Magazine.

"На той момент Гетманцев не був депутатом і компанія "Юрімекс" належала йому. Дана компанія обслуговувала ТОВ "Тревел Профешнл Груп" у всіх юридичних питаннях і була власником журналу Travel Professional Magazine. Також Гетманцев читав кожну статтю перед версткою, і частіше це було кошмаром і розгнузданими амбіціями дорослого чоловіка, ніж об'єктивністю", – зазначила екс редакторка.

Конверти з "чорним налом"

Вона заявила, що колектив змусили підписати створений не на користь авторів договір. "Винагорода (гонорар) 100 грн за статтю, і від цієї суми ще віднімається податок. А основна сума за працю для журналіста виплачується в конверті (чорним налом). Так було майже 2 роки. І це придумала людина, яка ратує за чесний бізнес і сплату податків", – написала Агні.

За її словами, в період карантину редакція зробила спецвипуск журналу, присвячений подорожам по Україні. Однак за роботу зі співробітниками не розрахувалися.

"Сім'я Гетманцева загралася настільки, що не виплатила ЗП співробітникам з березня місяця, змусила покинути офіс найкращих фахівців, і всім, хто йде за власним бажанням або за згодою сторін, не платять ЗП взагалі. Природно, у них (співробітників) вона так само в конвертах, бо сім'я захоплюється несплатою податків державі. А робота по суботах не оформлені офіційно і не оплачується, як і податки", – заявила Агні.

Її слова в Facebook підтвердила інша колишня співробітниця журналу Валерія Микульська.

"Останній моя розмова з Гетманцева завершився, цитую: "Якщо ви будете телефонувати, то я взагалі не впевнена, що ми щось вам віддамо", – написала Микульська.

За її словами, Данило Гетманцев бачив її пост у Facebook, але ніяк не відреагував. Більш того – він видалив "позначку" зі свого імені (пов'язує згадку людини в тексті з його сторінкою).

Нагадаємо, Гетманцев в Раді очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Цей комітет займається розробкою законів, спрямованих, зокрема, на боротьбу із незаконними схемами у роботі бізнесу та ухилянням від податків.

"Мені не виплатили останню зарплату. Мені не виплатили зароблену премію. Я не можу довести, що це мої, чесно зароблені гроші. Тому що вони приходили мені в конверті. Я прожувала образу і не смію заявити про це. Тому що я звичайний чесна людина і я не виграю жодного суду, якщо заявлю про це відкрито", – додала в коментарях ще одна екс співробітниця компанії TPG Альона Франчук.

Колишні співробітниці також написали, що, за їхніми даними, компанія "Тревел Профешнл Груп" в період карантину отримала фінансову допомогу від держави – нібито для відшкодування понесених втрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через зарплат в конвертах втрати бюджету в 2019 році склали близько 74 млрд грн.

Гетманцев став одним із авторів законопроєкту, який запропонував змінити умови роботи представників IT-бізнесу і внести заборону на оформлення "айтішників" як фізосіб-підприємців.