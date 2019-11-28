Сіменс Україна взяла участь в модернізації газоочисної установки на Трипільській ТЕС

Основа сучасної енергетики – різні типи електростанцій. На зорі розвитку вітчизняної індустрії основна ставка була зроблена на великі ТЕС. Років 70 тому про вплив ТЕС на навколишнє середовище замислювалися мало, оскільки першочерговим завданням було отримання електроенергії і тепла. Технологія виробництва електричної енергії на ТЕС пов'язана з великою кількістю викидів у навколишнє середовище у результаті паління твердого викопного палива.

Сьогодні ситуація кардинально змінюється. Прогресивні українські ТЕС більше не керуються виключно доцільністю з точки зору економічності витрат. Сьогодні при експлуатації об'єктів енергетики на перший план висуваються питання їх впливу на екологію.

Однією з передових ТЕС у питанні екологічної безпеки стала Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго". Енергоблоки об’єкту споруджувалися і вводилися в експлуатацію в 1970-х роках за проектами, створеними згідно з чинними на той час вимогами, які не відповідають сьогоднішнім стандартам екологічної безпеки.

Саме тому ПАТ "Центренерго" інвестувало в будівництво першої в Україні повномасштабної газоочисної установки на енергоблоці №2 Трипільської ТЕС у Київській області.

"Центренерго" розуміє всю відповідальність, яку ми як бізнес несемо перед жителями регіону, в якому працюємо. Для поліпшення екологічної ситуації в Київській області на Трипільській ТЕС була запущена повномасштабна установка очищення димових газів від двоокису сірки. Ми вже фіксуємо зменшення кількості викидів в 50 разів: рукавний фільтр дозволяє очистити повітря від твердих частинок – з 2500 міліграм до 50 міліграм. Це повністю відповідає європейським стандартам", – зазначив директор Трипільської ТЕС Петро Кравець.

Мета будівництва полягала у забезпеченні очистки димових газів від двоокису сірки з одночасним підвищенням ступеню очистки димових газів від зольних часток шляхом впровадження додаткової установки для уловлювання продукту сіркоочистки – рукавного фільтра – за умови мінімізації споживання природних і енергетичних ресурсів.

Десульфуризація димових газів відбувається за "напівсухою" технологією. До її переваг можна віднести простоту в експлуатації, конструктивну компактність за високої продуктивності, відсутність стічних вод та високу гнучкість у роботі.

"Головними вузлами нової газоочистної установки є система каналів димових газів, рукавних фільтрів, видалення продукту сіркоочистки. Ми встановили два додаткових димососи, що забезпечують проходження димових газів через УДГ, два реактора зі своїми системами; вузол складування сорбенту, а також вузол складування і транспортування продукту сіркоочистки", – розказав директор ТОВ "Запорізький тепло-енерго проект" Андрій Тесленко, головний підрядник по виконанню робіт.

Насосне обладнання забезпечує транспортування відходів сіркоочистки в резервуар, системи дозування сорбенту в реактор, системи рециркуляції відпрацьованих продуктів, технологічні резервуари та інші пристрої, які відносяться до УДГ, розташовані в будівлі для рукавного фільтра.

Управління ж всім технологічним комплексом здійснюється за допомогою SIMATIC PCS 7, що є потужною системою управління процесами, побудованою відповідно до концепції SIEMENS "повністю інтегрована автоматизація". Ця система ідеально підходить для автоматизації технологічних процесів у безперервному виробництві, забезпечує інтуїтивно зрозуміле ведення в експлуатацію і втілює сучасні підходи до побудови АСУ ТП.

Керівник напрямку контрольно-вимірювальних приладів ДП "Сіменс Україна" Петро Васільєв розказав про інноваційне обладнання, встановлене на газоочисній установці.

За словами Васільєва, в даному проекті були комплексно застосовані засоби автоматизації компанії Сіменс, контрольно-вимірювальні прилади SITRANS, регульований електропривод, модулі системи автоматичного пожежогасіння. Працездатність димососа забезпечує двигун потужністю більше 2 МВт, який управляється комплектним перетворювачем частоти SINAMICS GM150, що забезпечує енергоефективну і плавну роботу приводу навіть в жорстких умовах.

Для додаткового моніторингу механічної частини димососа застосована система вібродіагностики. Вимірювання ефективності роботи установки сіркоочистки здійснюється за допомогою комплексної системи моніторингу вихідних газів. Вимірювання концентрації твердих частинок і діоксиду сірки до процесу сіркоочищення і після, а також розширений моніторинг концентрації забруднюючих речовин виконуються за допомогою газоаналітичних систем на базі газоаналізатора Ultramat 23 з функцією автокалібрування. В якості вимірників концентрації твердих частинок і об'ємної витрати застосовані прилади компанії Durag, які зарекомендували себе завдяки широкому застосуванню на багатьох вугільних електростанціях в Україні.

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