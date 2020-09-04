"Сіменс Україна" відкрила сучасний навчальний центр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Siemens у Криворізькому національному університеті

Сьогодні у Криворізькому національному університеті відкрився сучасний "Навчальний центр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Siemens" з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних секторів промисловості. Для "Сіменс Україна" реалізація таких освітніх проектів вже стала доброю традицією, оскільки відкриття лабораторії в Криворізькому національному університеті є п’ятим за рахунком в Україні. Така увага до системи освіти в цілому і Криворізькому університету зокрема — не випадкова.

"Кривий Ріг є великим промисловим центром України. У місті представлені комбінати чорної металургії, гірничо-збагачувальної промисловості, машинобудівні заводи. Всі ці підприємства вимагають кваліфікованих кадрів, які будуть затребувані в майбутньому", — зазначив ректор КНУ, доктор технічних наук, професор Микола Іванович Ступнік.

У новому центрі студенти 1-5 курсів зможуть отримати практичний досвід роботи з автоматизованими системами управління технологічними процесами на базі широкого портфеля програмного забезпечення і обладнання для промисловості, наданого компанією "Сіменс Україна".

В процесі розробки стендів для нового навчально-наукового центру було втілено ідею поєднання віртуального світу з його реальним прототипом – створення цифрового двійника і представлення його у вигляді масштабної моделі. В центрі встановлено справжні конвеєри, маніпулятори, термотунель, спеціальні осередки зважування, роботу яких забезпечує обладнання декількох напрямків автоматизації: промислові контролери, частотні перетворювачі, різні датчики і контрольно-вимірювальні прилади.

На обладнанні Siemens встановлено програмне забезпечення TIA Portal, яке об'єднує весь необхідний пакет програм та інтегрованих бібліотек для програмування, а також додаткові можливості симуляції обладнання. Перш ніж перейти до роботи на стендах студенти зможуть використовувати можливості TIA Prortal, PLCSIM і SIMIT для віртуальної пусконаладки.

У центрі студенти будуть не тільки навчатися принципам автоматизації виробництва, принципам роботи приводної техніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій, але й командній роботі: при належному плануванні та коректному підході студенти разом з викладачами зможуть моделювати роботу цілої виробничої лінії, яка є зменшеною моделлю реального виробництва.

Впровадження цифрових технологій є одним з пріоритетних напрямків діяльності "Сіменс Україна" – сьогодні реалізується ціла низка проектів з українськими партнерами у сферах цифровізації і цифрового розвитку. З огляду на це генеральний директор "Сіменс Україна" Мачей Зелінський оголосив конкурс серед студентів, аспірантів та докторантів університету на розробку кращого проекту з автоматизації. Визначення і нагородження переможців відбудеться наприкінці наступного навчального року. Головний приз переможцю – 1 000 Євро. Деталі конкурсу будуть опубліковані на сайті університету.

Генеральний директор "Сіменс Україна" Мачей Зелінський

"Я бажаю студентам успіхів, викладачам – нових звершень і творчих досягнень в роботі. За рейтинговою оцінкою Міністерства освіти і науки України, Криворізький національний університет посів перше місце за результативністю наукових досліджень. Університет планує стати хабом з цифрової трансформації промисловості та підготовки кадрів для Industry 4.0. Ми в "Сіменс" будемо всіляко вас підтримувати", – зазначив Мачей Зелінський.

У відкритті лабораторії взяли участь участь ректор КНУ, д.т.н., професор Микола Іванович Ступнік, генеральний директор Сіменс Україна Мачей Зєліньскі, представники компаній-партнерів "Доненергопроммонтаж", "Метінвест" професорсько-викладацький склад університету, проректори та доценти, представники міської адміністрації, журналісти, студенти та представники бізнесу.

Відкриття лабораторії Siemens

Siemens AG (Берлін і Мюнхен) – міжнародний технологічний концерн, який протягом більше 175 років є синонімом технічної досконалості, інновацій, якості і надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. Компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як виробництво і розподіл енергії, інтелектуальна інфраструктура для будівель і розподілені енергосистеми, автоматизація і цифровізация промислових галузей. У 2019 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну склав 86,8 млрд євро, а чистий прибуток – 5,6 млрд євро. На кінець вересня 2019 року в Siemens працювало 385 тисяч співробітників по всьому світу. Дізнатися більше про компанію можна на її веб-сторінці.

ДП "Сіменс Україна" є дочірнім підприємством компанії Siemens AG (Берлін і Мюнхен). В Україні компанія працює за всіма традиційними напрямами своєї діяльності, фокусуючись на електрифікації, автоматизації та цифровізації, є одним з провідних постачальників продукції, послуг та комплексних рішень для модернізації ключових галузей промислового і енергетичного комплексів України. Головний офіс компанії розташований в Києві, філії – в Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на українському веб-сайті компанії.