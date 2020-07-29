Сім років тому Кремль потрапив під санкції США і ЄС: як позначилось на рублі і нафті

Росія вже сім років перебуває під серйозними санкціями Євросоюзу і США. За цей час курс долара в РФ злетів з 30,88 рублів до більш ніж 72 рублів, а наближені до Кремля олігархи втратили мільярди доларів.

Про це йдеться в публікації РБК, в якій нагадали, що стало приводом для санкцій у 2013 році та як Захід економічно примушував Росію зупинити агресію проти інших країн і своїх громадян.

За що запроваджували санкції

Масштабні санкції проти Росії почали вводитися в квітні 2013 року через смерть російського аудитора Сергія Магнітського. На Заході вважають, що його загибель у 2009 році пов'язана з викриттям корупційних схем із повернення податків, до яких могли б бути причетні російські чиновники й силовики.

Найбільш масштабні санкції пов'язані з анексією Криму Росією та агресією РФ на сході України.

Санкції за кібератаки було введено Бараком Обамою 1 квітня 2015 року. Вони дозволяють Міністерству фінансів США блокувати будь-які активи на території країни осіб, підозрюваних у скоєнні кібератак.

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як позначилися санкції на Росії РБК

Хто ввів санкцій більше

Президент США Барак Обама з 12 квітня 2013 до 9 січня 2017 року ввів санкції проти 555 російських фізичних і юридичних осіб.

Дональд Трамп з 1 червня 2017 до 15 липня 2020 року ввів санкції проти 264 росіян і російських компаній.

Як позначилися санкції на Росії РБК

Серед них – представники "ополчення" і "чиновники ЛДНР", співробітники "фабрик тролів", російські військові і силовики, політики, бізнесмени, чиновники, топменеджери компаній, люди, яких підозрюють у порушенні прав людини – 415 осіб.

Під санкції потрапили 525 організацій з паливно-енергетичного комплексу, банки, оборонні, транспортні, страхові, будівельні та інші компанії.

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як санкції вдарили по олігархах

Великі бізнесмени потрапили в санкційні списки в зв'язку з анексією Криму і початком війни на сході України. У санкційних списках 12 членів рейтингу Forbes. З 2013 року їхні статки зменшилися на мільярди доларів.

Як позначилися санкції на Росії РБК

Як позначилися санкції на Росії РБК

Що сталося з рублем

З 12 квітня 2013 року до 15 липня 2020 року курс долара в Росії виріс на 130%, курс євро – на 100%. Вартість бареля нафти марки Brent за цей час знизилася на 58%.

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