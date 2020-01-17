Сільське господарство України рекордно обвалилося: економіст пояснив причину

В Україні у 2019 році незважаючи на рекордний урожай зернових загальне виробництво сільськогосподарської продукції виявився всього на 1,1% вище, ніж у 2018 році.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Такі низькі результати отримані внаслідок обвалу виробництва сільськогосподарської продукції в 4-му кварталі. В 2018 році було 8,1% приросту індексу сільськогосподарської продукції за результатами року. Сільськогосподарська галузь разом із лісовим і рибним господарством забезпечила у 2018 році 10,1% ВВП України", – написав Компанієць.

Сільське господарство

Найбільше індекс сільськогосподарської продукції за 2019 у фізичних обсягах виріс:

1) Запорізька +23,2%

2) Донецька +17,3%

3) Луганська +10,7%

3) Кіровоградська +6,7%

4) Херсонська +2,8%

Найменші темпи приросту сільськогосподарської продукції за 2019 у фізичних обсягах:

1) Одеська -10,6%

2) Київська -5,8%

3) Тернопільська -1,9%

4) Закарпатська - 0,9%

5) Івано-Франківська -0,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість українських варантів на міжнародній біржі перевищила 100% від номіналу, незважаючи на те, що кілька років вони продавалися по 29%.

USNews & World Report разом з університетом Wharton і BAVGROUP оновили загальний рейтинг країн світу, в якому Україна опинилася на 68 місці з 73.

За даними Міністерства розвитку економіки, Україна увійшла в топ-5 найбільших в світі експортерів курятини.

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