Сільське господарство України рекордно обвалилося: економіст пояснив причину

В Україні у 2019 році незважаючи на рекордний урожай зернових загальне виробництво сільськогосподарської продукції виявився всього на 1,1% вище, ніж у 2018 році.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
"Такі низькі результати отримані внаслідок обвалу виробництва сільськогосподарської продукції в 4-му кварталі. В 2018 році було 8,1% приросту індексу сільськогосподарської продукції за результатами року. Сільськогосподарська галузь разом із лісовим і рибним господарством забезпечила у 2018 році 10,1% ВВП України", – написав Компанієць.
Сільське господарство
Найбільше індекс сільськогосподарської продукції за 2019 у фізичних обсягах виріс:
1) Запорізька +23,2%
2) Донецька +17,3%
3) Луганська +10,7%
3) Кіровоградська +6,7%
4) Херсонська +2,8%
Найменші темпи приросту сільськогосподарської продукції за 2019 у фізичних обсягах:
1) Одеська -10,6%
2) Київська -5,8%
3) Тернопільська -1,9%
4) Закарпатська - 0,9%
5) Івано-Франківська -0,8%.
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