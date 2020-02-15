Шустер публічно поставив Милованова на місце через заяву про коронавірус. Відео

Ведучий програми "Свобода слова" Савік Шустер перервав промову міністра економіки Тимофія Милованова, коли той почав говорити, що Україна може отримати вигоду від епідемії коронавірусу.

На думку чиновника, українські металурги зараз можуть наростити експорт своєї продукції, оскільки в Китаї багато заводів практично зупинилися. Це сталося під час ефіру ток-шоу на телеканалі "Україна" ввечері у п'ятницю, 14 лютого. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

До речі, через епідемію коронавірусу дві третини літаків китайських авіакомпаній не роблять польотів. Невеликі фірми можуть розоритися через кілька місяців.

Милованов про коронавірус

"Насправді тут є певні можливості для України. Так не можна говорити, у наших друзів епідемія. Але те, що у них зупиняється виробництво, це для нас важливо. Китай, можливо, буде споживати менше продуктів металургії. Головна причина, чому металургійна промисловість в світі справила в цьому році менше, як раз в тому, що Китай виробляв більше. Той факт, що в деяких провінціях ті заводи можуть зупинитися, дає можливість для нас підвищити експорт. тому що світ буде заміщати виробництво цих заводів чере виробництво в інших місцях ", – заявив Милованов.

Після цих слова Шустер перервав Милованова, попросивши його так не говорити: "тому що потім ще будуть цитувати де-небудь на англійській мові і це буде звучати не дуже добре".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які не можуть покинути Ухань, впадають в істерику. У свою чергу, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вже 18 лютого всіх бажаючих вивезуть з міста, який є епіцентром поширення коронавірусу.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив чому Україна імпортує російську електроенергію.

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