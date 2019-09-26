Шукають заміну: Лукашенко виступив проти Путіна через нафту

Білорусь шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ, повідомляє агентство "БелТА".

У Росії ввели на нафту податок на видобуток корисних копалин (ПВКК). Водночас російським заводам ПВКК компенсують, а білоруським ні. Через це, за словами Лукашенка, НПЗ Білорусі опинилися в невигідному становищі.

Найвигіднішою Білорусь вважає можливу поставку нафти з Європи на білоруські НПЗ реверсом через нафтопровід "Дружба".

"Найвигіднішим виявився маршрут поставок із Гданська – через Польщу до Білорусі. Перемичку зробимо, на два заводи одразу поставлятимемо. З чотирьох ниток нафтопроводу "Дружба" ми заберемо спочатку дві. І реверсом будемо качати. Не з Росії нафта піде, а через Польщу до нас. Але це не важелі тиску. Це пошук альтернативи", – сказав Лукашенко.

Він додав, що в Білорусі є ще два варіанти: нафтопроводом Одеса – Броди та через порти Литви і Латвії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар Організації країн – експортерів нафти Мохаммед Баркіндо прогнозує, що попит на сировину зросте до 112 млн барелів на день до 2040 року.

Європа розраховує знайти рішення щодо організації транзиту російського газу територією України в жовтні і домовитися до кінця року.

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