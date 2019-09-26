Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Шукають заміну: Лукашенко виступив проти Путіна через нафту

5.5т Читати матеріал російською

Білорусь шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з представниками українських ЗМІ, повідомляє агентство "БелТА".

У Росії ввели на нафту податок на видобуток корисних копалин (ПВКК). Водночас російським заводам ПВКК компенсують, а білоруським ні. Через це, за словами Лукашенка, НПЗ Білорусі опинилися в невигідному становищі.

Новини
"Питання вирішене!" Лукашенко зробив зрадницьку заяву про Крим

Найвигіднішою Білорусь вважає можливу поставку нафти з Європи на білоруські НПЗ реверсом через нафтопровід "Дружба".

"Найвигіднішим виявився маршрут поставок із Гданська – через Польщу до Білорусі. Перемичку зробимо, на два заводи одразу поставлятимемо. З чотирьох ниток нафтопроводу "Дружба" ми заберемо спочатку дві. І реверсом будемо качати. Не з Росії нафта піде, а через Польщу до нас. Але це не важелі тиску. Це пошук альтернативи", – сказав Лукашенко.

Він додав, що в Білорусі є ще два варіанти: нафтопроводом Одеса – Броди та через порти Литви і Латвії.

Шукають заміну: Лукашенко виступив проти Путіна через нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар Організації країн – експортерів нафти Мохаммед Баркіндо прогнозує, що попит на сировину зросте до 112 млн барелів на день до 2040 року.

Європа розраховує знайти рішення щодо організації транзиту російського газу територією України в жовтні і домовитися до кінця року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Відносини України та Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Відносини України та Білорусі
Місце
Білорусь
Тег
нафта
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
15
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
из Европы :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Северо-Запад Эдуард, казластан идёт в ..ору.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel