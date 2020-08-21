Штрафи за борги по комуналці злетять в десятки разів: "Слуги народу" хочуть по-новому карати українців

В Україні хочуть по-новому карати за борги по комуналці. Пеня злетить в десятки разів, при цьому недобросовісного клієнта можуть залишити без водійських прав і можливості злітати за кордон.

Про те, як і навіщо хочуть змінити закон – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За борги вже зараз можуть забрати навіть каструлі

І хоча самі постачальники комунальних послуг скаржаться, що їм складно стягнути борги, закон дозволяє заарештувати і продати на торгах практично будь-яке майно. Наприклад, у виконавчій службі Кривого Рогу OBOZREVATEL розповіли, що за борги забирають навіть поношені речі і немиті каструлі.

"Ми вже працюємо за рішенням судів. Якщо суд вирішив, що людина повинна заплатити, значить, повинен. Моя робота зробити так, щоб ніхто не ухилився. Найпростіший варіант, якщо є банківський рахунок з сумою, яка легко покриє заборгованість. Іноді доводиться вдаватися до стягнення майна ", – розповів судовий виконавець Євген.

За великі борги можуть забрати і саме житло. Але це швидше виняток. За історію України було всього кілька таких випадків і кожен раз це закінчується великим скандалом. З іншого ж боку, як кажуть самі постачальники, державні виконавці працюють неефективно, а приватні навіть не беруться за такі справи.

"Судові виконавці не беруться за мобільний телефон, телевізор, комунальний борг. Це неліквід. Я сумніваюся, що буде велика зацікавленість у інших постачальників заходити в цей ринок. Щоб ринок працював, потрібно прийняти всі механізми, які потрібні для його роботи", – розповів директор ЕГАЗ Артем Компан на форумі Energy Club.

Правила хочуть посилити, так просить МВФ

Кілька "слуг народу" вже зареєстрували законопроект №3613, який різко посилює штрафи за борги по комуналці. Тобто навіть без суду за прострочення доведеться доплатити. Так звана "пеня" є і зараз, але вона становить всього 0,01% в день або 3,6% в рік. Таке покарання практично нікого не лякає.

У нових же нормах, розповідає OBOZREVATEL експерт в сфері ЖКП Олексій Ковш, штрафи будуть значно жорсткішими. Їх хочуть прирівняти до заборгованості по аліментах.

"Зараз з боргами по аліментах можуть заарештувати частину зарплати, обмежити право на водіння транспортним засобом, обмежити поїздки за кордон. У новому документі пропонують також діяти і при наявності боргів по комуналці. З моєї точки зору, це абсолютно правильний крок", – розповідає Ківш .

До речі, і в меморандумі з МВФ також сказано, що влада повинна зробити все можливе, щоб спростити процедуру стягнення коштів з боржників.

Україна в меморандумі з МВФ зобов'язалася підвищити штрафи за борги по комуналці Мінфін

Як хочуть підвищити пеню:

якщо сукупний борг досяг річної вартості комуналки – штраф в 20% (зараз 3,6%);

сукупний борг в розмірі дворічних платежів – штраф в 30% (зараз 7,2%);

сукупний борг в розмірі трирічних платежів – штраф в 50% (зараз 10,8%).

Юрист Олександр Плахотник додає: якщо законопроект підтримають в такому вигляді, пеня також продовжить діяти. "Правильно говорити, що не пеню підвищують, а додатково вводять і штрафи. До речі, в законопроекті є і позитивний момент: за бажанням постачальник зобов'язаний реструктуризувати борг.

"Встановити, що на період погашення реструктуризованої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг загальна сума платежів, що вносяться споживачами на оплату поточних платежів та платежів з погашення реструктуризованої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, не повинна перевищувати 25 відсотків доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян ", – йдеться в законопроекті.

Тобто якщо ваш дохід становить 20 тис. грн, то щомісяця за "старими" боргами і новими платіжками ви не можете платити за комуналку більше 5 тис. грн.

Відзначимо, зараз борг населення за газ становить 22,9 млрд грн, електроенергію – 5,5 млрд, воду – 5,5 млрд, утримання будинку та прибудинкової території – 5 млрд грн. Традиційно влітку, коли не потрібно платити за тепло, борги погашають, в опалювальний сезон навпаки – накопичують.