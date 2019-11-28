Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:48
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні заговорили про різке підвищення штрафів водіям: у чому суть

3.2т
Читати матеріал російською

Нові дороги в Україні можуть призвести до підвищення рівня смертності в ДТП, через що доцільно підвищити штрафи водіям, зокрема, за перевищення швидкості.

Про це в ефірі політичного токшоу "Право на владу" в четвер, 28 листопада, заявив ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Так, керівник проєкту dtp.kiev.ua Влад Антонов у контексті теми про дороги в країні вказав на те, що на рівних трасах значна частина автомобілістів буде їхати, порушуючи швидкісний режим. Крім того, безліч українських водіїв не пристібаються.

Новини
Ремонт доріг, портів і вокзалів: Криклій розкрив головні напрямки реформи

Про це свідчить і низка аварій, які траплялися в Україні на відремонтованих або щойно відкритих шляхах.

"Крім ідеальних доріг, людей потрібно вчити ними користуватися", – сказав Антонов. Він наголосив, що з менталітетом громадян у цьому плані потрібно працювати.

"На поганих дорогах люди дуже мало гинуть, але втрачають гуму, колеса, настрій... На гарних дорогах вони розганяються", – додав він.

Омелян зі свого боку навів приклад Польщі, де культура кермування значно вища, як і штрафи за порушення.

Штрафи для водіїв

Штрафи для водіїв

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради нашого видання Михайло Бродський розповів, що щодня у середньому 10 українців гинуть внаслідок ДТП.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Дороги в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Дороги в Україні Війна на дорогах
Особи
Володимир Омелян Влад Антонов
Місце
Україна
Теги
ремонт і будівництво доріг Міністерство інфраструктури дороги ДТП штрафы
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
3
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
омелян сидел бы мразь на пятой точке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги