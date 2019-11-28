В Україні заговорили про різке підвищення штрафів водіям: у чому суть

Нові дороги в Україні можуть призвести до підвищення рівня смертності в ДТП, через що доцільно підвищити штрафи водіям, зокрема, за перевищення швидкості.

Про це в ефірі політичного токшоу "Право на владу" в четвер, 28 листопада, заявив ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Так, керівник проєкту dtp.kiev.ua Влад Антонов у контексті теми про дороги в країні вказав на те, що на рівних трасах значна частина автомобілістів буде їхати, порушуючи швидкісний режим. Крім того, безліч українських водіїв не пристібаються.

Про це свідчить і низка аварій, які траплялися в Україні на відремонтованих або щойно відкритих шляхах.

"Крім ідеальних доріг, людей потрібно вчити ними користуватися", – сказав Антонов. Він наголосив, що з менталітетом громадян у цьому плані потрібно працювати.

"На поганих дорогах люди дуже мало гинуть, але втрачають гуму, колеса, настрій... На гарних дорогах вони розганяються", – додав він.

Омелян зі свого боку навів приклад Польщі, де культура кермування значно вища, як і штрафи за порушення.

Штрафи для водіїв Колаж

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради нашого видання Михайло Бродський розповів, що щодня у середньому 10 українців гинуть внаслідок ДТП.

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