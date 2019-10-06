"Штрафи не скасували!" Власникам "євроблях" пояснили нюанс поступки від Зеленського

В Україні скасували лише відповідальність за передачу авто на єврономерах іншим особам, за що передбачався штраф, а санкції за прострочений транзит залишили.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник закарпатського відділення громадської організації "Доступне авто" Павло Білецький, пояснивши, скільки грошей доведеться заплатити власникам "євроблях" за порушеня.

"З часу останнього так званого відтермінування штрафів за протермінований транзит для автовласників з іноземною реєстрацією, до мене щодня звертаються такі автомобілісти з питаннями: чи справді відтермінували? За фактом, відтермінування як такого не відбулося. Всі ми пам’ятаємо законопроект №1030, який передбачав заміну відтермінування абсолютно всіх санкцій з 270 на 360 жнів, тобто до 22 листопада. Так от, з нього після голосування у Верховній Раді не залишилося майже нічого", – пояснив він.

"Евробляхі" pixabay

За словами Білецького, під час голосування законодавці заявили, що вносять "невелику поправку", але не розповіли жодних подробиць.

"В результаті ми отримали новий закон, у якому до 31 грудня 2019 року скасували лише відповідальність за передачу автомобіля на іноземній реєстрації іншим особам, за що передбачався штраф у розмірі 34 000 гривень. А всі інші санкції, у тму числі і протермінований "транзит" залишили. Тому, якщо ви зараз будете виїжджати на такому авто з України, на вас чекає штраф у 170 тисяч гривень", – додав він.

Білецький пояснив, що винятком в даному випадку стане той факт, якщо автолюбитель був на такому авто в Україні менше місяця.

"Хоча там штрафи теж чималі. Так, за порушення тимчасового ввезення порушникам загрожують такі штрафи: при простроченні на термін не більше трьох діб – попередження або 850 грн; від трьох до 10 діб – 5100 грн; від 10 до 20 діб – 17 000 грн; від 20 до 30 діб – 85 000 долл, більше 30 діб, а також в разі втрати або розукомплектування автомобіля – 170 000 долл або конфіскація авто", – уточнив Білецький.

Більш того, за прострочення транзитного ввезення доведеться викласти: за добу – 170 грн; більше доби і до 10 діб – 3400 грн; від 10 до 20 діб – 8500 грн; від 20 до 30 діб – 85 000 долл; більше 30 діб, а також в разі втрати або розукомплектування автомобіля – 170 000 долл або конфіскація.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроект президента Володимира Зеленського про відстрочення введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні з початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євробляхерів") складено сотні протоколів.

2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть, поки законодавці не приймуть новий закон про розмитнення.

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