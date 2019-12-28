Штрафи для водіїв злетять у 15-20 разів: "Слуга народу" хоче по-новому карати водіїв за зупинки

В Україні штрафи за неправильну стоянку збільшать у десятки разів. Наприклад, зараз водій, який зайняв місця для людей з інвалідністю, має заплатити до 1700 грн, а за новими правилами – 34 тис. грн.

Також спростять і процедуру доказу того, що порушник дійсно зупинився в недозволеному місці. Відповідні пропозиції розробила група депутатів від "Слуги народу" (законопроєкт №2628).

Детальніше про те, як зміняться правила для водіїв, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо змінюють правила?

Зараз суди, розповідає юрист Олександр Плахотник, часто підтримують порушників – поліції важко довести, що українець неправильно припаркувався. Якщо міряють рулеткою або фіксують на камеру, служителі Феміди такі докази не приймають.

Та й невеликий штраф у 255 грн особливо нікого не лякає. Щоб виправити ситуацію, законодавці пропонують внести зміни і в розміри штрафів, і у правила фіксації порушення.

Як переглянуть штрафи?

Штрафи за неправильну зупинку – збільшать з 15 до 200 неоподатковуваних мінімумів. Один неоподатковуваний мінімум – 17 грн. Тобто розмір штрафу збільшиться з 255 до 3400 грн.

Новини Україні вперше виплатили штраф через окупацію Криму

Різко зростуть і штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Якщо зараз за таке порушення можуть оштрафувати на 100 неоподатковуваних мінімумів, то за новими правилами – 2000. В абсолютних цифрах зростання складе від 1700 до 34 тис. грн.

Як тепер доводитимуть провину водія?

Перше – місцеву владу "мотивують" нанести розмітку і встановити камери.

Левову частку зібраних штрафів направлять до місцевих бюджетів. Так, в законопроєкті передбачили нововведення до Бюджетного кодексу. 70% від суми зібраних штрафів залишать на місцях, а 30% – передадуть до державного бюджету. Таким чином, місцева влада має бути найперше зацікавлена в тому, щоб притягнути порушників до відповідальності, встановити камери і оновити розмітку.

Новини В Україні посилять покарання і штрафи для водіїв

Друге – в законі пропишуть право фіксувати порушення за допомогою трьох фотографій.

"При здійсненні фотозйомки обов'язкова наявність не менше трьох зображень транспортного засобу, отриманих із різних або протилежних ракурсів, на яких чітко видно заїзд коліс транспортного засобу до місця (на дорожню розмітку), де зупинка, стоянка транспортних засобів заборонена", – йдеться у законопроєкті.

Третє – місце, де можна зупинятися, позначать жовтим трикутником. І щоб довести, що водій порушив, достатньо буде всього лише зафіксувати, що колесо "наїхало" на дорожній знак.

Через неправильне паркування виникає транспортний колапс

Думка водіїв про майбутні штрафи розходяться. Одні обурюються, мовляв, місцева влада найперше має забезпечити паркувальними місцями, а вже потім штрафувати. Інші ж упевнені – якщо їдеш у центр, повинен сам думати про те, де і як паркуватися.

"Ставати у Києві ніде. Всі приватні парковки в центрі забиті, дорогі стоянки – по 30 грн за годину. Тому перш ніж збільшити штрафи, влада має подбати про нормальні паркувальні місця, метро переповнене. Вони закликають залишати машину на в'їзді в центр і їхати за допомогою метро. Але нехай спробують в годину пік спуститися в це метро", – розповідає киянка Марина Лактіонова-Фебурже.

Водночас водійка з 10-річним стажем Лариса Гуменюк впевнена: через те, що водії паркуються з порушенням, ні громадський транспорт, ні учасники руху не можуть вільно проїхати вулицями центральної частини міста. "Бульвар Шевченка, Шота Руставелі, біля торговельних центрів – завжди паркуються другим рядом. Смуга громадського транспорту зайнята, проїхати неможливо. Через це виникають затори. Звісно, треба наводити лад, зокрема підвищуючи штрафи. Якщо ти купив машину, повинен думати, куди ти на ній їдеш і чи знайдеш місце для паркування. Ніхто ж не змушує їхати на машині туди, де немає паркувальних місць", – розповідає Гуменюк.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram