Штрафи для "євроблях" відтермінують? Зеленський вніс у Раду гучний законопроект

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1030 про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення автомобілів на митну територію країни.
Згідно з інформацією на сайті парламенту, президент визначив цей законопроект як невідкладний, однак його текст поки відсутній на сайті парламенту. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Законопроект на сайті ВР
Зеленський вніс у Раду законопроект про штрафи для "євроблях"
Як писав OBOZREVATEL:
21 серпня заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що штрафи для власників "євроблях" відтермінують ще на три місяці.
Водночас "євробляхерів" попередили, що така відстрочка буде останньою.
Однак новий документ тільки розробляється. Ухвалити його повинна буде Верховна Рада IX скликання після того, як розпочне свою роботу. За старим законом штрафи мали ввести ще у травні, але було ухвалене відтермінування на три місяці, яке закінчилося 22 серпня.
Державна фіскальна служба України оголосила, що в четвер, 22 серпня, санкції набули чинності.
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