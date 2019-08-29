Штрафи для "євроблях" відтермінують? Зеленський вніс у Раду гучний законопроект

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1030 про відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення автомобілів на митну територію країни.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, президент визначив цей законопроект як невідкладний, однак його текст поки відсутній на сайті парламенту. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Законопроект на сайті ВР

Зеленський вніс у Раду законопроект про штрафи для "євроблях"

Як писав OBOZREVATEL:

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