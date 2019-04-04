Штраф на 870 мільйонів: в Україні розкрили схему з розпилом тендерів Міноборони

Антимонопольний комітет України в четвер, 4 квітня, оштрафував на 869 мільйонів гривень змовників, які влаштували розпил на продуктових тендерах Міністерства оборони.

"До того ж з особливим цинізмом: два десятки фірм спочатку подали заявки дешевше, а під часі перших в історії таких аукціонів армії на Прозоро – відкликали", – пише у Facebook журналіст Юрій Ніколов.

У підсумку, за його словами, виграли ті, хто зробив найдорожчі пропозиції.

"І ними виявилися ті, котрі годували армію і за Януковича. І ось зараз їм штраф", – повідомив Ніколов.

Журналіст додав, що половина змовників вже відмовилася, ховаючись навіть від податкової, виставляючи на торги армії нові юроболонки.

"Прокуратура вже три роки не може добити найголовніших лиходіїв із військторгу у справі про конвертос. У результаті єдиним реальним покаранням з боку держави стало рішення про штраф АМКУ", – підсумував Ніколов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України відкрили справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій під час проведення тендеру на ремонт Шулявської розв'язки в Києві.

Переможцем тендеру стала компанія "Північно-український будівельний альянс", яка пов'язана з народним депутатом і відомим столичним забудовником Максимом Микитасем.

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