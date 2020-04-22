Шмигаль звинуватив Уманського в популізмі: колишній міністр влип у скандал із прем'єром

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський вступив у публічну суперечку з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через "скрутки" (схеми ухилення від сплати податків) ПДВ – популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра "дивними" і "поверхневими".

"Сьогодні глава уряду зробив кілька дивних особистих зауважень щодо так званого кейсу "митниця / податкова", який так чи інакше вже пов'язаний із моїм прізвищем. Чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо взагалі так поверхово судити про настільки складну тему", – написав Уманський на своїй сторінці в Facebook.

Така заява колишнього міністра стала відповіддю на слова прем'єра про те, що Уманський не надав доказів "скруток" ПДВ, але при цьому зробив безліч публічних заяв про них. При цьому Уманський, будучи міністром фінансів, про такі порушення не розповідав.

Ігор Уманський

"Я вважаю, що тут уже є частина популізму і політики. Ми зверталися до пана Уманського, тому що поки він був міністром, він ці речі не озвучував. Якщо у нього є матеріали, що підтверджують це, і він може їх надати правоохоронним органам", – сказав Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Уманський же стверджує, що він показував матеріали прем'єру. Однак жодних підтверджень у своїй публікації в Facebook знову не привів, посилаючись на те, що документи вже передані Державному бюро розслідувань. "Більш розгорнуто будемо обговорювати тему вже в рамках Спеціальної групи, створеної при керівникові ОПУ..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського.

На позачерговому засіданні 30 березня парламент затвердив на посаді міністра фінансів Сергія Марченка.

Професор соціології Павло Кутуєв заявив, що атака на главу податкової Сергія Верланова і главу митниці Максима Нефьодова з боку колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського носить провокаційний характер з метою поставити на їх місця "потрібних" людей.