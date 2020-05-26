Шмигаль звільнив голову Держгеокадастру

Андрій Довгань Ринки та компанії 13:07, 26.05.2020 Оновлено: 14:22, 26.05.2020

Кабмін звільнив із посади голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика.

Про це йдеться в розпорядженні від 25 травня за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що опубліковано на сайті уряду.

Нагадаємо, "кадрові перестановки" в керівництві Держгеокадастру були однією з тем скандальних "плівок Єрмака" – аудіозаписів розмов, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака. Сам звільнений Башлик у їхніх розмовах не фігурував.

Звільнення голови Держгеокадастру

"Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до закону України “Про державну службу”, – сказано в документі.

Тимчасовою виконувачкою обов'язків голови служби буде заступниця Башлика – Юлія Мороз. Її на цю посаду Шмигаль призначив іншим розпорядженням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже з 1 січня 2021 року працюватиме система геопросторових даних, наразі вона готова майже на 90%.

Олександр Луцький, який претендував на посаду глави Держгеокадастру, заплатив за своє призначення братові глави Офісу президента Андрія Єрмака Денису 10 тисяч доларів. Про це заявив один із фігурантів так званих "плівок Єрмака" Дмитро Штанько.

У мережі з'явився запис розмови кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ньому вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру замовила в ТОВ "Кит-Т" легковий автомобіль Toyota Camry в найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

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Економіка Ринки та компанії

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