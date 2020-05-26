Шмигаль звільнив голову Держгеокадастру

Кабмін звільнив з посади голову Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика.

Про це йдеться у розпорядженні від 25 травня за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що опубліковано на сайті уряду.

Нагадаємо, "кадрові перестановки" у керівництві Держгеокадастру були однією з тем скандальних "плівок Єрмака" – аудіозаписів розмов, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака. Сам звільнений Башлик у их розмовах не фігурував.

Звільнення голови Держгеокадастру

"Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до закону України “Про державну службу”, – сказано у документі.

Тимчасовою виконувачкою обов'язків голови служби буде заступниця Башлика – Юлія Мороз. Її на цю посаду Шмигаль призначив іншим розпорядженням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже з 1 січня 2021 року працюватиме система геопросторових даних, наразі вона готова майже на 90%.

Олександр Луцький, який претендував на посаду глави Держгеокадастру, заплатив за своє призначення братові глави Офісу президента Андрія Єрмака Денису 10 тисяч доларів. Про це заявив один з фігурантів так званих "плівок Єрмака" Дмитро Штанько.

У мережі з'явився запис розмови кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака". У ньому вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру замовила ТОВ "Кит-Т" легковий автомобіль Toyota Camry в найдорожчій комплектації за 899 тисяч гривень.

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