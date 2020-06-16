Пенсії збільшать і виплатять допомогу: Шмигаль пообіцяв українцям підтримку в карантин

Виходу економіки України з кризи допомагатимуть програма соціальної підтримки, збільшення пенсій, прискорення надання допомоги на випадок безробіття, виплати на дітей ФОП.

Також одне із завдань Кабміну – створення робочих місць в мікро- і малому бізнесі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі передачі "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, через біржу зайнятості в Україні з початку карантину пройшли 640 тисяч українців, і 150 тисяч знайшли роботу.

"Найбільше постраждав мікро- та малий бізнес. Це самозайняті люди, багато з них оформились в центрі зайнятості і отримали статус безробітного. Це виклик, з яким ми також маємо справу. Маємо створити умови, коли створяться робочі місця. Найшвидше робочі місця створюються у мікро- та малому бізнесі", – сказав Шмигаль.

За його словами, в України є важелі, які допоможуть подолати наслідки кризи. Зокрема, на це працюватиме зниження облікової ставки до 6%, яке недавно зробив НБУ. Також цьому мають допомагати програма соціальної підтримки, збільшення пенсій, прискорення видачі допомоги з безробіття, виплати на дітей ФОПів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Кабмін України опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.

Шмигаль заявив, що за період карантину було працевлаштовано 142,7 тис. українців, які отримали статус безробітних.