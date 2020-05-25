Шмигаль сказав, куди витратять 100 млрд грн, які виділили на боротьбу з коронакризою

На підтримку економіки Україні під час коронакризи уряд виділило близько 100 млрд гривень. З них 65 млрд грн – у Фонд боротьби з коронавірусом, 26 млрд – Пенсійному фонду, і 6 млрд – для Фонду з безробіття.

Про це у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що держава взяла на себе ще одну витрату – сплату ЄСВ, від якого звільнила малий бізнес. Таким чином, період, протягом якого підприємці не платять податок, все одно зараховуватиметься їм до пенсійного стажу.

Підтримка українців на карантині

"Окремо є програми підтримки малого і мікробізнесу. Зокрема 4 млрд в програмі "5-7-9", яка зараз стала програмою "0", що дозволить рефінансувати понад 30 млрд кредитного портфелю, що складає до 40% всього кредитного портфелю мікро- і малого бізнесу в Україні. Цього цілком достатньо, щоб для всіх, хто постраждав в цьому році, зробити кредитні канікули", – пояснив голова уряду.

Програма "Нові гроші"

Шмигаль повідомив, що Мінекономіки вже завершує роботу над програмою "Нові гроші". Її суть полягає у видачі коштів і компенсації відсотків, щоб вони складали не більше 3% по новому кредиту на термін від 2 років, і гарантій держави.

"Якщо це малий і середній бізнес, є особиста порука, то розмір кредиту в межах фонду оплати праці за попередні півроку до карантину – головна мета зберегти не менше 80% робочих місць. Держава буде гарантувати такі кредити, щоб банки видавали їх швидко, без довгої бюрократичної процедури оцінки ризиків і відмови клієнтам по формальним ознакам. Держава каже: просто дайте малому і середньому бізнесу дешеві кредити, нехай збереже робочі місця і за рахунок цього ресурсу зможе протриматися шість місяців провального періоду", – додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український уряд разом з фінансовими установами для виходу з кризи підприємств розробили програму підтримки малого бізнесу під назвою "Нові гроші".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, аби вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.