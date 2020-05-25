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25 травня • оновлено в 17:10
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Шмигаль сказав, куди витратять 100 млрд грн, які виділили на боротьбу з коронакризою

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На підтримку економіки Україні під час коронакризи уряд виділило близько 100 млрд гривень. З них 65 млрд грн – у Фонд боротьби з коронавірусом, 26 млрд – Пенсійному фонду, і 6 млрд – для Фонду з безробіття.

Про це у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що держава взяла на себе ще одну витрату – сплату ЄСВ, від якого звільнила малий бізнес. Таким чином, період, протягом якого підприємці не платять податок, все одно зараховуватиметься їм до пенсійного стажу.

Підтримка українців на карантині

Підтримка українців на карантині

"Окремо є програми підтримки малого і мікробізнесу. Зокрема 4 млрд в програмі "5-7-9", яка зараз стала програмою "0", що дозволить рефінансувати понад 30 млрд кредитного портфелю, що складає до 40% всього кредитного портфелю мікро- і малого бізнесу в Україні. Цього цілком достатньо, щоб для всіх, хто постраждав в цьому році, зробити кредитні канікули", – пояснив голова уряду.

Програма "Нові гроші"

Шмигаль повідомив, що Мінекономіки вже завершує роботу над програмою "Нові гроші". Її суть полягає у видачі коштів і компенсації відсотків, щоб вони складали не більше 3% по новому кредиту на термін від 2 років, і гарантій держави.

"Якщо це малий і середній бізнес, є особиста порука, то розмір кредиту в межах фонду оплати праці за попередні півроку до карантину – головна мета зберегти не менше 80% робочих місць. Держава буде гарантувати такі кредити, щоб банки видавали їх швидко, без довгої бюрократичної процедури оцінки ризиків і відмови клієнтам по формальним ознакам. Держава каже: просто дайте малому і середньому бізнесу дешеві кредити, нехай збереже робочі місця і за рахунок цього ресурсу зможе протриматися шість місяців провального періоду", – додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український уряд разом з фінансовими установами для виходу з кризи підприємств розробили програму підтримки малого бізнесу під назвою "Нові гроші".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, аби вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
карантин
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Економіка Ринки та компанії

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