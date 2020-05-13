З України вивозять продовольство під час карантину: Шмигаль відповів депутату

Україна має достатні запаси продовольства. Вивезення частини продуктів за кордон заборонене, а зерно, яке експортується, перебуває під контролем.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 13 травня.

Народний депутат від "Батьківщини" Іван Кириленко, звернувшись до голови уряду, сказав, що, за його даними, в умовах пандемії коронавірусу та прогнозу неурожаю Україна не ввела обмежень на вивезення продовольства за кордон.

Запаси продовольства в Україні

Шмигаль відповів, що експорт та імпорт продовольства знаходиться під контролем.

"Перше, що було зроблено – введено квотування на вивезення крупи гречаної з України. Ми підписали додаткові контракти на ввезення гречки в Україну і заборону експорту з України. Також у нас є шестимісячний запас пшениці, до нового урожаю. Ми працюємо з фермерами, агрокомпаніями, з якими проводимо щотижневий аналіз, як треба вести експорт", – сказав Шмигаль.

За його словами, якщо зерно не продавати взагалі, то Україна в підсумку отримає "зерно, яке потрібно буде викинути на смітник", і підприємства зазнають збитків.

"Ми тримаємо не тримісячний, а шестимісячний запас зерна до нового урожаю. А він буде доволі хорошим, незважаючи на весняну посуху. Пішли дощі і ми очікуємо покращення прогнозу щодо урожаю", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збитки України від епідемії коронавірусу і економічної кризи можуть досягти 8,5% ВВП або понад $10 млрд.

Через пандемію коронавірусу у світі очікується дефіцит продовольства. А Україна може на цьому виграти, заробивши за допомогою сільського господарства десятки мільярдів доларів.