Ми закрили не всю економіку, 80% підприємств працювали – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в ході карантину "не було закрито всю економіку" і 80% підприємств продовжили працювати.

Обмеження стосувалися лише шести галузей, але в них працевлаштовані дуже багато людей. Про це глава уряду сказав у ефірі програми "Сніданок з 1+1" у вівторок, 12 травня. (Щоб подивитись відео з 7 хвилини, доскрольте до кінця сторінки).

Карантин в Україні

"Ми ж закривали не всю економіку. 80% підприємств працювали. Закрито було лише шість галузей: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування і розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Тобто були закриті ті галузі, які, на жаль, містили багато робочих місць малого бізнесу", – сказав Шмигаль.

Він погодився, що часткове зняття карантинних обмежень, що почалося з 11 травня, вимагає і відновлення роботи громадського транспорту. Однак ситуація із захворюваністю поки не дозволяє відновити роботу метро та міжміського сполучення.

Також Шмигаль сказав, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус, незважаючи на вже розпочате пом'якшення обмежень, продовжать.

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