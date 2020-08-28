Шмигаль розповів, чи чекає на Україну новий жорсткий карантин
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що заперечує можливість повторного введення жорсткого карантину в Україні.
Кабмін покладається на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. Про це він заявив в ході онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) у четвер, 28 серпня, передав "Інтерфакс-Україна".
Також прем'єр розповів про особливості допуску іноземців в Україну. За його словами, існує виняток для іноземних фахівців.
Хто може в'їжджати в Україну:
ІТ-фахівці;
технічні фахівці-наладчики пускового обладнання;
іноземці з дозволами на проживання в Україні;
члени міжнародних та гуманітарних місій;
члени екіпажів.
"При цьому він вказав, що громадяни Білорусі можуть отримати дозвіл на кордоні з Україною за зверненням. Рішення про дозвіл перетину кордону буде приймати Державна прикордонна служба", – повідомило агентство.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за рішенням уряду, громадянам інших країн з 00:00 28 серпня закрили в'їзд в Україну у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.