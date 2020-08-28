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Шмигаль розповів, чи чекає на Україну новий жорсткий карантин

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Шмигаль розповів, чи чекає на Україну новий жорсткий карантин

Шмигаль розповів, чи чекає на Україну новий жорсткий карантин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що заперечує можливість повторного введення жорсткого карантину в Україні.

Кабмін покладається на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. Про це він заявив в ході онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) у четвер, 28 серпня, передав "Інтерфакс-Україна".

Також прем'єр розповів про особливості допуску іноземців в Україну. За його словами, існує виняток для іноземних фахівців.

Хто може в'їжджати в Україну:

  • ІТ-фахівці;

  • технічні фахівці-наладчики пускового обладнання;

  • іноземці з дозволами на проживання в Україні;

  • члени міжнародних та гуманітарних місій;

  • члени екіпажів.

"При цьому він вказав, що громадяни Білорусі можуть отримати дозвіл на кордоні з Україною за зверненням. Рішення про дозвіл перетину кордону буде приймати Державна прикордонна служба", – повідомило агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рішенням уряду, громадянам інших країн з 00:00 28 серпня закрили в'їзд в Україну у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

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УкраїнаКарантин в УкраїніКабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль
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