Шмигаль розповів, чи підвищуватимуть тарифи на електроенергію для українців у 2020-му

Кабінет міністрів не планує у 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня.

"Цього року ціна на електроенергію для населення буде залишатися 1,68 грн за кіловат/годину", – сказав Денис Шмигаль. Він зазначив, що цей індикатор вже узгоджений із президентом, і його вже не треба навіть обговорювати.

Зазначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, в енергетиці України склалася критична ситуація:

споживання впало на 9% (тепла зима, карантин, спад виробництва);

в гідроенергетиці найнижчий в історії України показник виробництва (4303 млн квт-година);

заборгованість перед "Енергоатомом" – 5 млрд грн;

у 2020-му зріс імпорт електроенергії з РФ і Білорусі.

Міністерство, профільний комітет і регулятор розробили пакет рішень і зараз їх узгоджуватимуть і втілюватимуть у життя. З важливого для простого споживача – всі розуміють, що без підвищення тарифів не обійтися.

Пропозиції регулятора підвищити тариф на 30% відразу ж опублікувала ціла низка ЗМІ. Сама комісія назвала таку інформацію фейком. Мовляв, є спеціальні зобов'язання, які бере Кабмін. І саме уряд ухвалює рішення, за якими тарифами продавати електроенергію.

Як писав OBOZREVATEL: