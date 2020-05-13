Шмигаль прокоментував заборону виїзду заробітчан за кордон

Прем'єр-міністр назвав фейком і брехнею інформацію про те, що Україна забороняє своїм громадянам виїжджати на роботу за кордон, зокрема до Великої Британії.

За його словами, жодних заборон уряд для заробітчан не встановлював. Про це голова Кабміну заявив під час "години запитань до уряду" на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу, 13 травня.

Робота за кордоном

Із проханням пояснити ситуацію до нього звернувся народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Як ми дізнались від посольства Великої Британії, Україна обмежує право виїзду українських заробітчан за кордон. Насамперед – за допомогою авіасполучення. Прокоментуйте, будь ласка", – сказав Гончаренко.

"Стосовно обмеження виїзду – це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював", – відповів Шмигаль.

За його словами, сьогодні ведуться переговори з європейськими урядами про умови праці українців за кордоном.

"Якщо наших людей запрошують на роботу до європейських країн, значить, це має бути офіційна робота, це мають бути медичні гарантії, це має бути гарантія поверення людей. Це має бути гарантія нормальних умов роботи і проживання там. Ми вперше отримали можливість на офіційному рівні про захист інтересів наших людей в європейських країнах. І компанії, які запрошують, повністю цих умов дотримуються", – сказав Шмигаль.

Також умовою переговорів є "не двотижневий туризм туди-сюди з імпортом коронавірусу", а укладання робочих контрактів на кілька місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL: