Шмигаль пояснив, як бізнес може знизити до нуля відсотки за кредитом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як українські підприємці можуть знизити відсотки за своїми старими кредитами з рівня 15-20% практично до нуля.

Таку можливість дає програма 5-7-9%, умови якої уряд змінив, щоб дати можливість вижити малому бізнесу. Про це голова уряду сказав в інтерв'ю НВ.

За його словами, 4 млрд грн за цією програмою вистачає, щоб погасити відсотки для загального кредитного портфеля в 30 млрд грн. Тобто для тих, хто вже взяв кредити під високі відсотки (13%, 15%, 17% і більше), держава повністю погашає всі відсотки за умови рефінансування.

Як перекредитуватись під 0%

"Уявімо: у мене є кредит – 1 млн грн. Я плачу за нього 20% річних плюс повинен погашати тіло кредиту. У мене навантаження в місяць (тіло кредиту і відсотки) – приблизно 70 тис. грн. Настала криза, бізнес зупинився, я не можу їх виплачувати. Тоді я приходжу в банк – а дев’ять банків підписалися під цю програму – і кажу: "Панове, я не можу платити, я малий бізнесмен, я закрився. Можна я перекредитуюся під держпрограму 5−7−9%, щоб не платити нічого?" – "Можна". За один день банк перекредитовує, дає новий кредит, за яким держава компенсує всі відсотки під нуль і за яким не потрібно повертати тіло кредиту в цьому році. Таким чином і виходять "кредитні канікули". З березня наступного року починається повернення тіла кредиту", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що банки на таке перекредитування згодні.

"Це ж існуючі кредити. Для банків це добре, тому що у них на сьогодні на 30 млрд грн ризикованих кредитів, за якими можуть не повернути тіло і не будуть платити відсотки. А держава їм сплатить 4 млрд грн", – сказав прем'єр.

Чи даватимуть нові кредити

Шмигаль додав, що програма "Нові гроші" передбачає, що держава виділяє 10 млрд грн гарантій, а також 4 млрд грн на погашення відсотків.

"Гарантії даються під видачу нових кредитів. Це для того, щоб, коли малий бізнес прийде в банк, знизити для нього параметр ризикованості. Держава говорить банку, що бере на себе 80% ризику з повернення тіла кредиту. Це відразу ж знижує процентну ставку, прибирає ризик. Розмір кредиту до 5 млн грн. Це кредит, який можна пускати на розвиток малого і мікробізнесу", – пояснив голова уряду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка по іпотеці вже найближчим часом знизиться до 10%.

В Україні обіцяні президентом Володимиром Зеленським ставки на іпотеку в 10% можна виконати після того, як банки будуть платити за депозити в два рази менше, при цьому інфляція повинна залишатися на низькому рівні. Про це заявив замглви НБУ Дмитро Сологуб.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що метою влади є зниження ставки за іпотекою до 5-7%.