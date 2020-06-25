МоваЯзык

Топтеми:

Шмигаль пояснив, як бізнес може знизити до нуля відсотки за кредитом

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,6 т.
Шмигаль пояснив, як бізнес може знизити до нуля відсотки за кредитом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як українські підприємці можуть знизити відсотки за своїми старими кредитами з рівня 15-20% практично до нуля.

Таку можливість дає програма 5-7-9%, умови якої уряд змінив, щоб дати можливість вижити малому бізнесу. Про це голова уряду сказав в інтерв'ю НВ.

За його словами, 4 млрд грн за цією програмою вистачає, щоб погасити відсотки для загального кредитного портфеля в 30 млрд грн. Тобто для тих, хто вже взяв кредити під високі відсотки (13%, 15%, 17% і більше), держава повністю погашає всі відсотки за умови рефінансування.

Як перекредитуватись під 0%

"Уявімо: у мене є кредит – 1 млн грн. Я плачу за нього 20% річних плюс повинен погашати тіло кредиту. У мене навантаження в місяць (тіло кредиту і відсотки) – приблизно 70 тис. грн. Настала криза, бізнес зупинився, я не можу їх виплачувати. Тоді я приходжу в банк – а дев’ять банків підписалися під цю програму – і кажу: "Панове, я не можу платити, я малий бізнесмен, я закрився. Можна я перекредитуюся під держпрограму 5−7−9%, щоб не платити нічого?" – "Можна". За один день банк перекредитовує, дає новий кредит, за яким держава компенсує всі відсотки під нуль і за яким не потрібно повертати тіло кредиту в цьому році. Таким чином і виходять "кредитні канікули". З березня наступного року починається повернення тіла кредиту", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що банки на таке перекредитування згодні.

"Це ж існуючі кредити. Для банків це добре, тому що у них на сьогодні на 30 млрд грн ризикованих кредитів, за якими можуть не повернути тіло і не будуть платити відсотки. А держава їм сплатить 4 млрд грн", – сказав прем'єр.

Чи даватимуть нові кредити

Шмигаль додав, що програма "Нові гроші" передбачає, що держава виділяє 10 млрд грн гарантій, а також 4 млрд грн на погашення відсотків.

"Гарантії даються під видачу нових кредитів. Це для того, щоб, коли малий бізнес прийде в банк, знизити для нього параметр ризикованості. Держава говорить банку, що бере на себе 80% ризику з повернення тіла кредиту. Це відразу ж знижує процентну ставку, прибирає ризик. Розмір кредиту до 5 млн грн. Це кредит, який можна пускати на розвиток малого і мікробізнесу", – пояснив голова уряду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка по іпотеці вже найближчим часом знизиться до 10%.

В Україні обіцяні президентом Володимиром Зеленським ставки на іпотеку в 10% можна виконати після того, як банки будуть платити за депозити в два рази менше, при цьому інфляція повинна залишатися на низькому рівні. Про це заявив замглви НБУ Дмитро Сологуб.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що метою влади є зниження ставки за іпотекою до 5-7%.

УкраїнаКредитування в УкраїнікредитДенис Шмигаль
Поділитися в Facebook
  1. /Економіка
  2. /Ринки та компанії