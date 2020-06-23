Шмигаль пообіцяв українцям кредити на житло під 5-7%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що метою влади є зниження ставки за іпотекою до 5-7%.

Про це голова уряду сказав у ефірі одного з телеканалів, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% – це початкова мінімальна мета для іпотеки, щоб наразі зрушити економіку з місця", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що вже восени спостерігатиметься здешевлення фінансових ресурсів.

"Ми створюватимемо умови, щоб це відбулося ще влітку, але система велика і стабільна, й інерційність є певною запорукою стабільності банківської і грошово-кредитної систем", – додав Шмигаль.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка по іпотеці вже найближчим часом знизиться до 10%.

В Україні обіцяні президентом Володимиром Зеленським ставки на іпотеку в 10% можна виконати після того, як банки будуть платити за депозити в два рази менше, при цьому інфляція повинна залишатися на низькому рівні. Про це заявив замглви НБУ Дмитро Сологуб.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.