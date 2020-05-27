Шмигаль оголосив про відмову від імпорту і нову програму підтримки бізнесу

Кабмін України розробив програму виходу держави з коронакризи. Це робитимуть, полегшуючи роботу бізнесу та знижуючи податки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу 27 травня.

Допомога бізнесу в Україні

"Ми сформували дорожню карту. У першу чергу впроваджуємо то, що можна впровадити швидше і отримати ефект. Червона лінія – пріоритет українського виробника. Це локалізація, здоровий економічний націоналізм. Одна з частин так і називається: захист українських товарів і послуг від їх імпортних конкурентів", – сказав Шмигаль.

За його словами, якщо э два однакові виробники (наприклад, вагонів), то пріоритет має бути у заводу, на якому працюють українці і який знаходиться в Україні.

Він додав, що Україна не кидатиметься в крайнощі і відмова від імпорту буде розумною: де щось можна замінити на українське, його будуть заміняти. Але мова про те, щоб взагалі не використовувати імпортні товари і послуги, не йде.

Як допомагатимуть бізнесу:

доступні кредити;

гранти;

розширення участі у державних закупівлях;

допомога з виходом на зовнішні ринки;

зменшення податкового навантаження на малий і середній бізнес;

спрощення роботи малого і середнього бізнесу.

В Україні також запроваджується так звана "регуляторна гільйотина", яка полягає у спрощенні заповнення документів.

"Наш успіх буде показовий, коли прості ФОПи не потребуватимуть допомоги бухгалтерів у заповненні документів", – пояснив Шмигаль.

За його словами. мета України – увійти в топ-30 країн у рейтингу легкості адміністрування податків, у рейтигну ведення бізнесу Doing Business.

Як відмовлятимуться від імпорту

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив, що відмова від імпорту – поширений у світі інструмент, який інші держави почали використовувати ще до коронакризи. А остання лише посилила цю тенденцію. Україна цим інструментом буде користуватися.

Водночас скорочення імпорту іншими державами означає і падіння експорту для Україні (і втрату доходів від продажу товарів за кордон). Тому економіку потрібно орієнтувати на внутрішній ринок.

"В рамках цих заходів ми деталізували як удосконалення законодавства, удосконалення торговельного захисту національного виробника від недобросовісного імпорту, також захист прав з використанням механізмів СОТ та інших договорів", – сказав Петрашко.

Новина доповнюється...