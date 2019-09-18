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18 вересня • оновлено в 04:20
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"Шкідливий!" Потужний союзник України накинувся на "Північний потік"

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У Словаччині різко виступили проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" і пообіцяли Україні підтримку в боротьбі з російським проектом.

Про це сказав глава ОБСЄ і словацький дипломат Мирослав Лайчак в інтерв'ю "BBC News Україна".

За його словами, Словаччина вже багато років займається питанням газопроводу, який Росія будує в обхід України та інших європейських країн.

"Наша позиція зрозуміла: ми вважаємо цей проєкт абсолютно економічно непотрібним і політично шкідливим. Ми також боремося за те, що якщо цей Північний потік-2 буде відкритий, має бути гарантія того, що українську транзитну систему далі використовуватимуть, тому що інакше буде зовсім нелогічно", – висловився Лайчак.

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За його словами, країнам немає сенсу відходити від того, що вже є і добре працює. А якщо "Північний потік-2" все ж введуть в експлуатацію, Словаччина хоче, щоб українська система продовжувала працювати.

"Важливо й те, щоб не було жодних сумнівів щодо надійності української системи, тому що іноді чути голоси, що вона потребує масивних інвестицій, оновлення і так далі. Тобто технічний стан і контроль за операціями важливі, все має бути досить транспарентним. Це те, що Україна може і має зробити, щоб ніхто не міг використовувати якісь питання з української сторони як привід, щоб обійти Україну у питанні транспортування газу", – сказав глава ОБСЄ.

Він додав, що ЄС буде підтримувати Україну.

"У нас є консолідована позиція і навіть ті країни, які є прибічниками "Північного потоку", говорять, що це не значить "або.. або", що Україна має припинити свою роль транзитної держави", – сказав Лайчак.

Північний потік-2

Північний потік-2

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" можуть не добудувати до кінця 2019 року через потужної позиції США проти завершення проекту.

  • Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників у Росії зі споживачами в Європі.

  • У квітні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". Як альтернативу він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

  • У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

  • При цьому президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон введе санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

  • Оператор "Північного потоку-2" компанія Nord Stream 2 AG взялася "проганяти" різні сценарії, які можуть трапитися при введенні санкцій.

  • Глава комісії Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков розкритикував президента України Володимира Зеленського за його позицію щодо газопроводу "Північний потік-2".

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Мирослав Лайчак
Місце
Словаччина
Тег
Північний потік - 2
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
"Важно и то, чтобы не было никаких сомнений в надежности украинской системы, потому что иногда слышны голоса, что она нуждается в массивных инвестиций, обновления и так далее. То есть техническое состояние и контроль за операциями важны, все должно быть достаточно прозрачным. Это то, что Украина может и должна сделать, чтобы никто не мог использовать какие-то вопросы с украинской стороны как повод, чтобы обойти Украину в вопросе транспортировки газа", – сказал глава ОБСЕ._________________________________ теперь словаки поднатужтесь и вложитесь в гтс какляндии, чтобы не было вопросов))))
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Перов Василий
Перов Василий
Так Словакам то тоже хреново, я их понимаю.. Они нихера не делают а лохлам газ российский продают... А так лавочка закроется.. Немцы будут всех скоро с газом иметь .. А немчура не такие добряки ..
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Шапиро Женька, шалом иудей))) с утра на рыбалку?
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Перов Василий
Перов Василий
Шапиро Женька, тебе разжовывать надо? Я имел ввиду рогулей и всю прибалтийскую плесень..
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