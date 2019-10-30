Кандидат технічних наук, експерт в сфері енергетики, радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України. Персона: https://www.obozrevatel.com/person/maksim-belyavskij.htm Додатково: Один із засновників ініціативи прозорості в енергетичній галузі. Побудував систему комунікацій державного підприємства «Укртрансгаз». Автор документальних фільмів про війну на сході України та енергетичну незалежність.

Сьогодні наша держава з точки зору енергетичної безпеки стоїть перед двома глобальними викликами.

По-перше, потрібно бути готовими до того, що Північний потік -2 буде побудований. Відтак російського газу в Європі стане більше і як наслідок - посилиться альянс Росії та Німеччини. Втримати демократичний баланс на континенті може лише достатня кількість американського газу та сильні партнери. Це Україна та Польща.

По-друге, транспортування газу українським маршрутом в ЄС може бути зупинене в найближчій перспективі. Така ситуація скоріш за все матиме негативні наслідки і для України і для ЄС. Для приблизної оцінки наслідків вищеописаної ситуації було проведено імітаційне моделювання газотранспортних потоків та прогноз споживання в 2020 році.

Ймовірна ситуація у Європі. При зупинці українського маршруту в опалювальний сезон доведеться шукати нові джерела постачання 7,3 млрд.куб.м природного газу на місяць. Потужність інфраструктури дозволить замістити лише 6,0 млрд.куб.м. Це нові ринки продажу американського та норвежського газу. Дефіцит газу в Європі призведе до підвищення цін до 20%, в тому числі для американського LNG. Непокритий дефіцит складатиме 1,3 млрд.куб.м на місяць. Його буде найбільш відчутно на ринках Італії, Туреччини та балканських країнах. Зростання цін та дефіцит призведе до збільшення вартості газу на європейських хабах. Після цього підвищиться ціна електроенергії та вугілля. Споживачі ЄС вимушені будуть додатково заплатити 7 млрд.євро протягом першого кварталу 2020 року. Цінова ситуація стабілізується через шість місяців, або раніше при умові відновлення поставок російського газу через український маршрут.

Ймовірна ситуація в Україні. Після можливої зупинки транзиту потрібно буде відкрити нові потоки газу для підтримки тиску в системі та реальної диверсифікації імпортних поставок блакитного палива в Україну. Інакше Росія посилить свій вплив на Україну через поставки власного газу на наш внутрішній ринок. Тому головний акцент має бути на співпраці з Польщею, яка має LNG-термінал та в майбутньому підключиться до норвежського газу.

Україна має мати сильну позицію. Безумовно це незалежний оператор газотранспортної системи, лібералізація законодавства ЄС та новий транзитний контракт складений за цивілізованими правилами. Якщо говорити конкретно про стратегічну позицію, наприклад це може бути створення східноєвропейського газового хабу в Україні. Він стане інструментом впливу на європейський газовий ринок та цінову кон’юнктуру. Cприятимуть цьому вільні потужності українських газосховищ, які стануть резервом американського та норвежського газу в Європі. Це дозволить регулювати ціни на європейському ринку. Таким чином буде створено конкуренцію газовим хабам Німеччини та Австрії, які продають здебільшого російський газ. Також такий хаб стане стимулом для нарощування власного видобутку та формуватиме індекс українського газу. Вцілому така стратегічна позиція – це сильний елемент енергетичної безпеки України та демократичної Європи.

Що таке енергетична безпека для України? Це один з гарантів незалежності нашої держави.

Що таке енергетична безпека України в міжнародному вимірі? Це підтримка цивілізованих правил на європейському континенті.

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