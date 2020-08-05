Влада дала команду "потрошити" бізнес перед виборами: в мережі показали "маски-шоу"

Гліб Іванов Ринки та компанії 19:55, 5.08.2020

Низку українських компаній і приватних підприємців із Дніпра звинуватили в змові з метою ухилення від сплати податків, проте жодних слідчих дій на цих підприємствах не проводили.

Зокрема, йдеться про фірми: "МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ", "БМТ ДНІПРО", ТОВ "КУА АУРУМ", ТОВ "Рубікон Сейлер", ТОВ "Кудашевський". Про це у Facebook повідомила Наталія Грекова.

На її думку, розслідування почалися перед виборами не випадково. Вона також показала виписку з ЄРДР:

Виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Facebook / Наталія Грекова

"Як зліпити подібні справи? Взаємозв'язки між суб'єктами вивантажуються з баз податкової. Робиться дописка – ухилення від сплати податків, контрабанда, пособництво тероризму – будь-яке рандомноє звинувачення. З мінімальною доказовою базою для внесення даних в ЄРДР ніхто особливо не заморочується. Зате сама виписка з реєстру дозволяє в судах по-швидкому отримати необхідні санкції на обшуки, арешти майна і так далі", – вважає Грекова.

"І ось уявіть собі підприємство, яке намагається працювати, незважаючи на карантин... І тут приходять "маски-шоу" – вилучають обладнання, накладають арешти на рахунки, починається низка обшуків і допитів. Що це, як не примус до хабаря?" – запитала вона.

Звернення компанії "МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ".
Facebook / Наталія Грекова
Звернення компанії "МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ".
Facebook / Наталія Грекова
Звернення "МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ".
Facebook / Наталія Грекова
Звернення "МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ".
Facebook / Наталія Грекова
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експрем'єр-міністр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив: постійне переформатування Державної фіскальної служби і рішення про її ліквідацію до кінця поточного року несе ряд загроз для України.

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