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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Ринки та компанії

Шарій і Ляшко: названо партії, роботу яких оплатять із бюджету

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В Україні за підсумками позачергових виборів до Веховної Ради право на державне фінансування отримали 11 політичних партій.

Про це повідомляють у прес-службі Національного антикорупційного бюро у вівторок, 13 серпня.

"НАЗК прийняло рішення про надання 11 політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності на підставі результатів пройшли 21 липня позачергових парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – сказано на сайті НАЗК.

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Хто отримав право на гроші з бюджету:

  • "Слуга народу"

  • "Опозиційна платформа - За життя"

  • "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

  • "Європейська солідарність"

  • "Голос"

  • "Радикальна партія Олега Ляшка"

  • "Сила і Честь"

  • "Опозиційний блок"

  • "Українська стратегія Гройсмана"

  • "Партія Шарія"

  • "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Рішення фінансувати з бюджету діяльності партій Верховна Рада прийняла ще в 2015 році. Тобто за утримання партійних осередків в регіонах повинні платити платники податків. Якщо раніше гроші розподілялися тільки між тими, хто пройшов до парламенту, з 2020-го досить буде подолати 2% бар'єр, щоб претендувати на свої мільйони.

"Щорічний обсяг державного фінансування діяльності політичних партій, які мають право на таке фінансування, становить дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня року, що передує року виділення коштів", – йдеться в 17-й статті закону "Про протидію політичній корупції".

Шарій і Ляшко: названо партії, роботу яких оплатять із бюджету

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті президента зареєстрована петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Махно Володимир
Махно Володимир
так же напоминаю что петиция: Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні, набрала 25 тыс. голосов. Ждем положительного решения Зеленского! https://petition.president.gov.ua/petition/66668
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Serov Oleg
Serov Oleg
отлично,Толя!за месяц создал партию и облегчит бюджет гол.ожопой на несколько лямов...
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