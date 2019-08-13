Шарій і Ляшко: названо партії, роботу яких оплатять із бюджету

В Україні за підсумками позачергових виборів до Веховної Ради право на державне фінансування отримали 11 політичних партій.

Про це повідомляють у прес-службі Національного антикорупційного бюро у вівторок, 13 серпня.

"НАЗК прийняло рішення про надання 11 політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності на підставі результатів пройшли 21 липня позачергових парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – сказано на сайті НАЗК.

Хто отримав право на гроші з бюджету:

"Слуга народу"

"Опозиційна платформа - За життя"

"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

"Європейська солідарність"

"Голос"

"Радикальна партія Олега Ляшка"

"Сила і Честь"

"Опозиційний блок"

"Українська стратегія Гройсмана"

"Партія Шарія"

"Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Рішення фінансувати з бюджету діяльності партій Верховна Рада прийняла ще в 2015 році. Тобто за утримання партійних осередків в регіонах повинні платити платники податків. Якщо раніше гроші розподілялися тільки між тими, хто пройшов до парламенту, з 2020-го досить буде подолати 2% бар'єр, щоб претендувати на свої мільйони.

"Щорічний обсяг державного фінансування діяльності політичних партій, які мають право на таке фінансування, становить дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня року, що передує року виділення коштів", – йдеться в 17-й статті закону "Про протидію політичній корупції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті президента зареєстрована петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні.

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