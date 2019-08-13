Шарій і Ляшко: названо партії, роботу яких оплатять із бюджету

В Україні за підсумками позачергових виборів до Веховної Ради право на державне фінансування отримали 11 політичних партій.
Про це повідомляють у прес-службі Національного антикорупційного бюро у вівторок, 13 серпня.
"НАЗК прийняло рішення про надання 11 політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності на підставі результатів пройшли 21 липня позачергових парламентських виборів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", – сказано на сайті НАЗК.
Хто отримав право на гроші з бюджету:
"Слуга народу"
"Опозиційна платформа - За життя"
"Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
"Європейська солідарність"
"Голос"
"Радикальна партія Олега Ляшка"
"Сила і Честь"
"Опозиційний блок"
"Українська стратегія Гройсмана"
"Партія Шарія"
"Всеукраїнське об'єднання "Свобода".
Рішення фінансувати з бюджету діяльності партій Верховна Рада прийняла ще в 2015 році. Тобто за утримання партійних осередків в регіонах повинні платити платники податків. Якщо раніше гроші розподілялися тільки між тими, хто пройшов до парламенту, з 2020-го досить буде подолати 2% бар'єр, щоб претендувати на свої мільйони.
"Щорічний обсяг державного фінансування діяльності політичних партій, які мають право на таке фінансування, становить дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня року, що передує року виділення коштів", – йдеться в 17-й статті закону "Про протидію політичній корупції".
Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті президента зареєстрована петиція про скасування бюджетного фінансування політичних партій в Україні.
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