Шахтарям віддали борги із зарплати: в Міненерго назвали суму

Українським шахтарям виплатили борги із зарплати за 2019 рік і за лютий 2020 року. Їм перерахували 327 млн гривень.
Про це він повідомив в.о. міністра, глава Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін, передає прес-служба Міністерства енергетики.
Борги перед шахтарями
Шубін сказав, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Під час наради обговорили питання безпеки та ефективного використання транспорту для підвезення працівників, виплати заборгованості з боку генерацій за відвантажене вугілля, виконання планових завдань, можливої мінімізації виробництва на підприємствах у період карантину та вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток та виплати заробітної плати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 грудня Кабмін виділив 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям.
У вівторок, 21 січня, у приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест із вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість із зарплати, яку ті не отримують із листопада 2019 року.
6 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні великі проблеми з шахтарями й медиками.
У Міненерго України заявили, що борги із зарплат у шахтарів ростуть, оскільки через теплу зиму на складах не витрачаються запаси вугілля.
Збиткові державні шахти в Україні закриватимуть, а їхнім працівникам доведеться шукати нову роботу.
На початку лютого українським шахтарям погасили 163 млн гривень заборгованості із зарплати.
Президент України Володимир Зеленський запропонував не платити зарплату членам уряду, якщо найближчим часом держава не виплатить шахтарям борги із зарплати.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".