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24 березня • оновлено в 18:38
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Шахтарям віддали борги із зарплати: в Міненерго назвали суму

1.2т
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Українським шахтарям виплатили борги із зарплати за 2019 рік і за лютий 2020 року. Їм перерахували 327 млн гривень.

Про це він повідомив в.о. міністра, глава Оперативного штабу Мінекоенерго Віталій Шубін, передає прес-служба Міністерства енергетики.

Борги перед шахтарями

Борги перед шахтарями

Шубін сказав, що гірники отримали заробітну плату, що допоможе людям пережити цей період, пройти всі виклики, які стоять зараз перед державою у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Під час наради обговорили питання безпеки та ефективного використання транспорту для підвезення працівників, виплати заборгованості з боку генерацій за відвантажене вугілля, виконання планових завдань, можливої мінімізації виробництва на підприємствах у період карантину та вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток та виплати заробітної плати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Как вообще в 2020 году могут быть долги по зарплате?
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Boesko Lena
Boesko Lena
одну дірку залатали, а декілька нових продірявили...
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Економіка Ринки та компанії

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