Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, – глава профспілки Волинець

Шахтарі з різних регіонів України почнуть 30 червня в Києві безстрокову акцію протесту, на якій, серед іншого, будуть вимагати погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати зарплати, виведенню галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

"Гірники підприємств "Мірноградвугілля"," Добропіллявугілля", "Селідоввугілля" виїхали до столиці. 30 червня шахтарі з різних регіонів України починають в Києві безстрокову акцію протесту, щоб захистити свої гарантовані Конституцією права і передати президенту, прем'єр-міністру, міністру енергетики свої вимоги , серед яких: погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати заробітної плати, яка, за станом на 24 червня 2020 року, становить 622,5 млн грн", - зазначив він. Також, за словами Волинця, серед вимог шахтарів: "зобов'язання Фонду державного майна України, ЗАТ" Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП" Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися з державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, з ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн),"Південнодонбаська №1 "(260 млн грн)," Краснолиманська ". Крім того, шахтарі вимагатимуть звільнення від виконання обов'язків голови профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса і притягнути його до кримінальної відповідальності. "Також заборона імпорту електроенергії і вугілля газових марок з країни агресора - Російської Федерації, Білорусі. Відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи. Висновок шахт з простою, забезпечення їх стабільної роботи та інше", - додав Волинець.

Нагадаємо, на минулому тижні шахтарі державної шахти "Надія" протестували під Офісом Президента. Після виходу до них глави держави і обіцянки "розібратися з Центренерго", шахтарям держкомпанія підконтрольна Ігорю Коломойському заплатила 8,75 млн грн, що становить біля 0,5% боргу Центренерго шахтам.

Раніше Волинець заявляв, що коли працювала формула "Роттердам +", вітчизняне вугілля було затребуване і шахтарі мали роботу і зарплату, а зараз вони збираються їхати до Києва протестувати.