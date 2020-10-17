Сфабрикована СБУ справа "АрселорМіттал " – це про особисту помсту, – ексглава ДПС Сергій Верланов

Справа СБУ проти компанії "АрселорМіттал" – чіткий сигнал про згортання реформи апеляції, яка була проведена за керівництва податкової Сергієм Верлановим. Таку думку озвучив сам Сергій Верланов, ексглава Державної податкової служби, на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Десятиліттями податкові органи в нашій країні відкидали майже всі апеляції платників, незважаючи на те, наскільки якісно була проведена перевірка, обґрунтованими чи ні були донарахування та штрафи. Результат: робота підприємців паралізована, суди завалені податковими спорами, які держава систематично програє, а судові витрати покриваються за рахунок бюджетних коштів. Тобто на гроші платників податків утримується штат податкових чиновників в апеляції, які замість розгляду скарг відфутболюють їх до суду, і армія "судебників" податкової, чия робота – ходити в суд і програвати безнадійні справи", – пише Сергій Верланов.

На його думку, зміна цього неприйнятного положення була не тільки вимогою партнерів України з ЄС і МВФ, але і насамперед українського бізнесу, який втомився судитися через черговий треш від податкового інспектора, якому не дали хабар.

"Ми радикально змінили підхід до розгляду скарг платників відповідно до фундаментальних принципів: апеляція повинна бути незалежною від аудиту, кожен аргумент заявника повинен відображатися в рішенні, скарги повинні заслуховувати по квазісудовим принципам, суть важливіша від форми, ресурси не повинні витрачатися в судах у свідомо неперспективних справах. Податкова стала менше судитися, але частіше вигравати. Виросла якість перевірок, адже скасування податкового повідомлення-рішення в апеляції – це ознака профнепридатності або упередженості інспектора-аудитора. Ці позитивні зміни неодноразово відзначали бізнес-асоціації та бізнес-омбудсмен", – зазначив Сергій Верланов.

Говорячи про компанію "АрселорМіттал", Сергій Верланов повідомив, що цей іноземний інвестор, який вклав 10 млрд. дол., замість обіцяної інвестняні отримав обшуки від СБУ, яка взагалі не повинна займатися економікою.

"Це сфальсифікована справа - не тільки спроба особистої помсти, а й попередження для всіх податківців в майбутньому: єдиний правильний і безпечний шлях - закривати очі на зловживання і порушення перевіряючих інспекторів і повністю ігнорувати аргументи платника. Краще викручувати руки бізнесу, тягнути його в суд і оплачувати судові витрати з державної кишені. Такі дії слідчих СБУ знищують інвестиційну привабливість України і підривають авторитет влади і віру підприємців у позитивні зміни", – пише Сергій Верланов.

На його думку, Генпрокуратура, як наглядовий орган, зобов'язана дати належну оцінку цій діяльності СБУ щодо забезпечення "помилково сприйнятих інтересів держави" і гарантувати дотримання законності в цій справі.

У своєму коментарі до цього посту в Facebook Сергія Верланова народний депутат Ярослав Железняк зазначив: "СБУ має забути про економіку. І ми дуже скоро їм в цьому допоможемо".

Як раніше повідомлялося, за даними Цензор.НЕТ, СБУ готує затримання екс-глави податкової Сергія Верланова прямо перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника, який працював в Кабміні Шмигаль і Гончарука. Цілком ймовірно, що разом з Верлановим підозра отримає також і Максим Нефьодов - екс-глава Державної митної служби.