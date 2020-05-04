Сервіс Uber Eats оголосив, що йде з України: в компанії назвали причину

Андрій Довгань Ринки та компанії 15:22, 4.05.2020 Оновлено: 15:44, 4.05.2020

Сервіс по доставці їжі UberEats оголосив, що з 3 червня припинить роботу в Україні.

Про це сказано в листі, який отримали кур'єри сервісу, а також підтвердили в прес-службі компанії Uber, йдеться в публікації "Ліги".

Uber Eats закривається в Україні

"Незважаючи на сумлінну працю команди, сервіс Uber Eats не показав очікуваних результатів. Тому ми ухвалили непросте рішення припинити роботу програми Uber Eats в Україні з середи, 3 червня", – сказано в повідомленні.

У Uber додали, що рішення ухвалювали на основі вивчення показників, які компанія мала на конкурентному ринку доставки їжі.

"Як глобальний гравець, ми повинні розумно оцінювати відповідність продукту ринку і те, як ми розподіляємо ресурси по всьому світу. Це рішення дозволяє нам перенаправляти ресурси на інші ринки в Європі і по всьому світу, де Uber Eats зростає значно швидше", – повідомили в компанії.

В Uber додали, що постараються звести до мінімуму наслідки закриття сервісу для співробітників, ресторанів-партнерів та користувачів.

У кур'єрів немає повного розуміння ситуації

До речі, судячи з новин в групах кур'єрів Uber Eats в Telegram, у партнерів сервісу поки немає достатньо ясною інформації, як саме буде зупинена його робота. Зокрема, кур'єри не знають, як їм компенсують витрати на сумки, які були куплені недавно.

Uber Eats закривається в Україні
Uber Eats закривається в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в умовах карантину в Україні в першу чергу повинен працювати малий бізнес з кількістю працівників до 10 осіб. Це дасть йому можливість пережити кризу. Таку думку висловив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський.

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Економіка Ринки та компанії

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