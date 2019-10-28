В Україну перекажуть мільярди доларів: названо джерело грошей

Обсяг грошових переказів в Україну від заробітчан за підсумками 2019 року може скласти близько $12 млрд.

Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, передає РБК-Україна. Він зазначив, що у минулому році надходження склали близько $11 млрд.

"Звичайно, це важлива частина нашого платіжного балансу. Йдеться про потік валюти, що приходить в країну. Це понад 11 мільярдів доларів в минулому році. І не виключено, що цього року може бути близько 12 мільярдів", – повідомив Ніколайчук.

За його словами, перекази від заробітчан суттєво впливають на обмінний курс.

"Ці перекази від мігрантів є не тільки серйозним джерелом валютних надходжень в країну, а й істотно впливають на обмінний курс. Ці потоки стрімко зросли за останні п'ять років. У майбутньому вже не очікуємо такого стрімкого зростання переказів від мігрантів", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща змінює міграційну політику. Міністерство внутрішніх справ вже розробило проект документу. А затвердити його повинен польська Рада міністрів.

У Польщі розробили законопроект, який спрощує працевлаштування іноземних лікарів, в тому числі з України. Так поляки хочуть подолати брак медиків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram