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28 жовтня • оновлено в 13:49
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В Україну перекажуть мільярди доларів: названо джерело грошей

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Обсяг грошових переказів в Україну від заробітчан за підсумками 2019 року може скласти близько $12 млрд.

Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, передає РБК-Україна. Він зазначив, що у минулому році надходження склали близько $11 млрд.

"Звичайно, це важлива частина нашого платіжного балансу. Йдеться про потік валюти, що приходить в країну. Це понад 11 мільярдів доларів в минулому році. І не виключено, що цього року може бути близько 12 мільярдів", – повідомив Ніколайчук.

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За його словами, перекази від заробітчан суттєво впливають на обмінний курс.

"Ці перекази від мігрантів є не тільки серйозним джерелом валютних надходжень в країну, а й істотно впливають на обмінний курс. Ці потоки стрімко зросли за останні п'ять років. У майбутньому вже не очікуємо такого стрімкого зростання переказів від мігрантів", – повідомив він.

В Україну перекажуть мільярди доларів: названо джерело грошей

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща змінює міграційну політику. Міністерство внутрішніх справ вже розробило проект документу. А затвердити його повинен польська Рада міністрів.

У Польщі розробили законопроект, який спрощує працевлаштування іноземних лікарів, в тому числі з України. Так поляки хочуть подолати брак медиків.

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Тема
Інвестиції в Україну
Місце
Україна
Теги
заробітчани мігранти українці в Німеччині Ukrajinci v Polsku
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Mega Death
Mega Death
Как называется экономика страны если одним из основных источников дохода бюджета являются поступления от переводов людей создающих ВВП других стран?))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Только вот эти заробитчане работают на экономику других стран.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А сам желчью исходит что эти потоки мимо бюджета и его кармана идут. Но они обязательно что-нибудь придумают)
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Mega Death
Mega Death
И снова проходил мимо, Уже придумали. Переводы налогом обложить)
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