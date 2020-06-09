Сенатори США назвали Путіна диктатором і закликали терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Група сенаторів США з обох партій написали відкритого листа до держсекретаря Майкла Помпео, в якому російського президента Володимира Путіна назвали диктатором, а проти "Північного потоку-2" закликали терміново ввести санкції.
Текст листа на своєму офіційному сайті опублікувала сенаторка Марсі Каптур. Документ також підписали її колеги Енді Гаріс, Майк Квіглі та Браян Фітцпатрик. "Як відомо, російський диктатор Володимир Путін прагне сіяти розбрат у трансатлантичному альянсі через гібридні бойові дії. Це передбачає використання зброї для ослаблення демократичних інститутів", – йдеться у документі.
Також в своєму листі сенатори нагадали, що Росія вже перекривала транзит газу через Україну, що вплинуло на цілу низку країн. Сенатори закликають прискорити процес введення нових санкцій для того, щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".
"Ми пишемо, щоб висловити стурбованість щодо зусиль Росії з обходу санкцій Конгресу стосовно "Північного потоку-2" і закликаємо терміново застосувати санкції до російських юридичних осіб", – йдеться у листі.
Варто зазначити, що в Німеччині, яка за допомогою нового газопроводу може перетворитися на найбільший газовий хаб Європи, пропонують замислитися щодо санкцій проти газу із США у відповідь.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та решти східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.