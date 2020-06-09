Сенатори США назвали Путіна диктатором і закликали терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Група сенаторів США з обох партій написали відкритого листа до держсекретаря Майкла Помпео, в якому російського президента Володимира Путіна назвали диктатором, а проти "Північного потоку-2" закликали терміново ввести санкції.

Текст листа на своєму офіційному сайті опублікувала сенаторка Марсі Каптур. Документ також підписали її колеги Енді Гаріс, Майк Квіглі та Браян Фітцпатрик. "Як відомо, російський диктатор Володимир Путін прагне сіяти розбрат у трансатлантичному альянсі через гібридні бойові дії. Це передбачає використання зброї для ослаблення демократичних інститутів", – йдеться у документі.

Також в своєму листі сенатори нагадали, що Росія вже перекривала транзит газу через Україну, що вплинуло на цілу низку країн. Сенатори закликають прискорити процес введення нових санкцій для того, щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".

kaptur.house.gov

kaptur.house.gov

"Ми пишемо, щоб висловити стурбованість щодо зусиль Росії з обходу санкцій Конгресу стосовно "Північного потоку-2" і закликаємо терміново застосувати санкції до російських юридичних осіб", – йдеться у листі.

Варто зазначити, що в Німеччині, яка за допомогою нового газопроводу може перетворитися на найбільший газовий хаб Європи, пропонують замислитися щодо санкцій проти газу із США у відповідь.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та решти східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

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