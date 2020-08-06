У США відкрито пригрозили порту в Німеччині через "Північний потік-2"

Ярослав Маркін Ринки та компанії 16:53, 6.08.2020 Оновлено: 17:26, 6.08.2020

Сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" у разі продовження робіт над російським газопроводом "Північний потік-2".

Про це йдеться в листі американських сенаторів Теда Круза і його колег Тома Коттона і Рона Джонсона, який адресовано керівництву поромного порту Мукран в місті Зассніц. Про це повідомила німецька газета Handelsblatt.

"Якщо ви продовжите надавати товари, послуги і підтримку для проєкту "Північний потік-2", ви зруйнуєте майбутнє фінансове виживання своєї компанії", – сказано в листі керівництву компанії, яка управляє портом на острові Рюген.

Порт Мукран служить логістичною базою для завершення трубопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала добро використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.

У Данії не подали апеляцію на рішення енергетичного агентства, яке дозволило добудувати газопровід "Північний потік-2". Таким чином "Газпром" може відновити роботи.

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Економіка Ринки та компанії

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