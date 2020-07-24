Сенат США схвалив нові санкції проти "Північного потоку-2"

Сенат Конгресу США схвалив свою версію проєкту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Документ підтримали 86 сенаторів, 14 – висловилися проти. Пріоритетна роль у ньому відводиться "стратегічній конкуренції з Росією", повідомив ТАСС.

Документ серед іншого зобов'язує американську адміністрацію посилити санкції щодо "Північного потоку-2". Йдеться про запровадження обмежень щодо компаній, які працюють із російськими суднами, які завершують будівництво трубопроводу. В ухваленому у вівторок конгресменами проєкті оборонного бюджету також міститься стаття про посилення обмежень щодо "Північного потоку-2".

Законодавці також залишили обмеження, які містяться в колишніх оборонних бюджетах, "на військову співпрацю з Росією та будь-які дії, внаслідок яких визнається російський суверенітет над Кримом".

Верхня палата американського законодавчого органу вказала в документі, що "довгострокова стратегічна конкуренція з Росією є головним пріоритетом оборони США, який вимагає постійних інвестицій і посиленого стримування у зв'язку з рівнем наявної загрози".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Пізніше з'явилася і реакція Німеччини на слова Помпео.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Пізніше й Австрія розкритикувала плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2".

Проти таких заходів США виступили і в ЄС.

21 липня стало відомо, що палата представників США схвалила поправку, яка передбачає нові санкції щодо компаній-учасників будівництва газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Німецькі бізнесмени зі Східного комітету німецької економіки (OAOEV) почали розроблення заходів у відповідь на погрози санкціями з боку США для російського газопроводу "Північний потік-2".