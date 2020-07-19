Щоб гособленерго стали привабливими для інвесторів, повинні бути прийняті RAB-тарифи, – Сенниченко

"Щоб державні обленерго стали привабливим інвестиційним продуктом і були приватизовані, повинні бути передбачувані правила і прийняті RAB-тарифи", - розповів Дмитро Сенниченко, глава Фонду Держмайна в інтерв'ю Економічної Правди.

Глава Фонду Держмайна зазначає, що для того, щоб приватизація гособленерго зрушила з мертвої точки в 2020 році потрібні попередні умови і вони почали виконуватися. Йдеться про створення інвестиційної привабливості обленерго.

Сенниченко каже, що для цього необхідне прийняття НКРЕКУ RAB-тарифів і створення передбачуваних правил для інвесторів:

"Приватизація обленерго повинна зрушитись, нарешті, в 2020 році, ми докладаємо до цього всіх зусиль. Для цього потрібні попередні умови, які нарешті почали виконуватися. Щоб обленерго стали привабливим інвестиційним продуктом, повинні бути передбачувані правила, повинні бути прийняті RAB -тарифи ".

Нагадаємо раніше, економіст Владислав Іноземцев, відзначав що без переходу на стимулюючий тариф ці активи державних обленерго будуть дуже дешевими: "Якщо методологія RAB реалізується, загальна ринкова вартість державних підприємств зростає. Якщо держава вирішить продати їх, воно зможе отримати в 10 разів більше грошей, ніж в нинішніх умовах ", – говорить експерт.

Міжнародний центр податків та інвестицій (ІТІС) відзначав, що інвестиційно привабливими умовами RAB буде визначення ставки прибутковості на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC) і відсутність поділу активів компаній на "старі" і "нові".