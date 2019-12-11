Що зробили в США ще 100 років тому, а в Україні бояться: як "Голос" продовжує руйнувати країну

В Україні кілька народних депутатів від фракції "Голос" запропонували запустити "паралельний імпорт" медикаментів і фактично скасувати контроль за якістю частини ліків. І це в умовах, коли до половини всіх медикаментів на ринку – пустишки, якими неможливо вилікуватися.

Тоді як розвинені країни ще сто років тому ввели жорсткий контроль за якістю, нова Верховна Рада навпаки пропонує впустити на ринок ліки з країн третього світу без будь-яких перевірок.

OBOZREVATEL з'ясував, чому в США президент Теодор Рузвельт ввів жорсткий контроль за медикаментами, а його родич Франклін Рузвельт посилив нагляд, і зокрема завдяки цьому став єдиним президентом, який обіймав цю посаду більше ніж два терміни, а Україна досі залишається звалищем для неякісних препаратів.

Рецепт Рузвельта: як США стали успішними, а Україна "пасе задніх"

Лауреат Нобелівської премії Теодор Рузвельт ще у 1900-х почав перетворювати економіку своєї країни. Він у 1906-му як президента підписав акт під назвою Pure Food and Drug Act. Запровадив вимогу до якості медикаментів і продуктів, створив цілий пул контрольних органів. І це більш ніж 100 років тому! В Україні ж досі жодна гілка влади не створила ефективного механізму контролю, а зараз вже у новій Раді пропонують його практично скасувати.

Цей акт діє і через сто з лишком років, а США вважаються країною з однією із найдосконаліших систем контролю. Щоб продавати медикаменти американцям, треба провести цілу низку досліджень, довести, що це не "фуфломіцин", а препарат з діючою речовиною. А якщо на ринок і потрапляє підробка, то ціна такого бізнесу – штрафи на мільйони доларів.

Регулятор FDA (створений завдяки пакту Рузвельта) кілька років тому оштрафував компанію "Ранбаксі" (індійський фармацевтичний гігант) на 500 млн доларів (!) за те, що вони продавали неякісні препарати. В Україні ж контроль за ліками практично відсутній, а штраф у 500 млн доларів здається космічним.

Далекий родич Теодора Франклін Рузвельт у 1930-х розширив повноваження регулятора – FDA з того часу відповідає за стан здоров'я всієї нації. Вони можуть забирати ліцензії, штрафувати, а у разі порушенні закону – звертатися до правоохоронних органів проти підприємців

Чинна Верховна Рада, що прийшла під гаслами "політика по-новому", діє зовсім навпаки. Розвинені країни ввели контроль ще 100 років тому, а в Україні і зараз немає достатнього нагляду, а тепер же пропонують взагалі розв'язати руки фармацевтам.

Як уже писав OBOZREVATEL, двоє депутатів від фракції "Голос" зареєстрували законопроєкт про паралельний імпорт. Простіше кажучи, якщо в Індії виготовляють лікарський препарат, який уже сертифікований в Україні, його можуть доставляти без будь-яких перевірок і продавати українцям.

Сенс нібито в тому, щоб знизити ціни. Самі парламентарі дуже бурхливо відреагували на критику їхнього законопроєкту, хоча документ відправили на доопрацювання у профільному комітеті. Мовляв, це все фармацевтична мафія, яка боїться конкурентів. Реально ж проблема не тільки в цінах, а й у якості. За різними оцінками в Україні до 50% неякісних ліків. Якщо ви захворіли і пішли в аптеку, замість справжніх ліків вам можуть всунути крейду.

Забезпечити контроль за якістю зобов'язана держава. Це одне з її найперших завдань. Але якщо в США ще Теодор Рузвельт дійшов висновку, що своїх громадян треба захищати від шкідливих продуктів і брехливих ліків, то в Україні ж досі не бачать цінності у здоров'я нації.

У бюджеті на перевірку препаратів заклали всього лише 3 млн грн! Це незначна сума, якої не вистачить навіть на виборчу верифікацію. Хоча, як показав рецепт Рузвельта, ретельна перевірка може не тільки врятувати життя пацієнтів, але й поповнити бюджет. Високі штрафні санкції можуть повністю компенсувати витрати на роботу контрольних органів та проведення експертиз.

Чому Україні варто навчитися у Рузвельтів

Держава зобов'язана забезпечувати безпеку своїх громадян. І це не тільки бюджет на оборону, але і якісна медична система, контроль продуктів харчування, медикаментів.

Свого часу американський президент Франклін Рузвельт сотворив економічне диво – капіталізм із людським обличчям. Він вніс зміни до Трудового кодексу, забезпечивши права працівників. Налагодив новий договір між підприємцями, за яким усі погодилися платити гідну зарплату і не економити на своїх підлеглих.

Відповідальний бізнес – головне, що вдалося створити чотирикратному президенту США. Зараз різні економічні школи дискутують про те, наскільки вдалою була його політика, в чому були недоліки і чи варто було так робити.

Деякі рецепти вже втратили свою актуальність – з'явилися нові технології, змінилися ринки, підходи до торгівлі тощо. Але головний рецепт, який все ще може використовувати України, складається всього з декількох складових:

держава зобов'язана контролювати бізнес, стежити за тим, щоб споживачі отримували безпечну продукцію;

бізнес має розуміти свою соціальну відповідальність, а робітники не повинні працювати за копійки;

інвестувати потрібно у будівництво доріг, створення інфраструктури – це створить робочі місця, дозволить розвиватися промисловості.

І якщо нова влада замість того, щоб посилювати і без того сумну ситуацію, подивиться на досвід тих, хто вже давно пройшов шлях перетворення, можливо, і Україна зможе отримати свого "Рузвельта", який назавжди увійде в історію країни.

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