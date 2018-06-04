Що робити, якщо роботодавець не оформлює на роботу: наслідки

На сьогодні в українців є лише один спосіб боротьби з роботодавцями, які не оформлюють своїх працівників офіційно.

"При прийомі на роботу співробітник має написати заяву на ім'я директора підприємства. На цій заяві директор ставить позначку про те, що він або дає згоду на прийом на роботу, або відмовляє", - заявив у коментарі OBOZREVATEL адвокат Олег Бойко.

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ЗМІ застерегли наслідками нелегального працевлаштування за кордоном

"Після цього, в разі прийому співробітника на роботу з ним укладають трудовий договір. Доти, доки трудовий договір не підписаний, працівника не зараховано до штату і він не вважається співробітником даної компанії", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що в такому випадку співробітник ризикує не отримати оплату за свою працю.

"По суті, якщо працівник не був офіційно оформлений, і роботодавець не виплатив йому обіцяну грошову винагороду вже немає жодного сенсу звертатися у правоохоронні органи. Все, що можна порадити українцям - це не починати роботу в компаніях, де їм відмовляють в офіційному працевлаштуванні. Річ у тім, що потім буде вкрай складно довести факт співпраці з роботодавцем, якщо немає жодних документальних підтверджень", - заявив адвокат.

Адвокат уточнив, що без офіційного працевлаштування працівник не отримує ніякого соцзабезпечення, також не робить відрахувань до Пенсійного фонду.

Українці мають замислитися про своє майбутнє на пенсії - відмовитися від роботи без оформлення, стежити за тим, щоб роботодавець платив внески і податки та змінити підхід до зайнятості. За оцінками Інституту демографії, в найближчі 10 років середня тривалість стажу може скоротитися на 3 роки. Пенсійна реформа повинна підштовхнути українців вже в молодому віці замислитися над тим, як заробити на пенсію. Довгі перерви в роботі, "сіра зайнятість", нелегальні заробітки за кордоном - все це позбавляє шансу вийти на заслужений відпочинок у 60 років.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що уряд ввів квоти для працівників у віці від 45 років, щоб забезпечити їх робочими місцями.