Що буде з цінами на газ в Україні: названо два сценарії

Ціна на газ для населення в Україні з 1 січня може значно знизитися в разі успіху переговорів про транзит російського газу через українську газотранспортну систему.

Про це в ефірі ObozTV розповів експерт з питань енергетики Іван Надєїн, коментуючи обіцянки президента РФ Володимира Путіна зробити Україні газову знижку на 25%. На його думку, в питанні цін на газ для України є оптимістичний і песимістичний сценарій.

"З огляду на переговори і інформацію, що компроміс щодо газу може бути знайдено, озвучено, що ціна газу може бути на 25% нижче від ринкової в Європі. Можна прогнозувати, що на січень ціна може ще впасти", – заявив Надєїн.

Експерт нагадав, що в грудні "Нафтогаз" оголосив про зниження на 12,7% ціни на газ для населення і теплокомуненерго (захищених споживачів).

"Це вже майже на 20% нижче, ніж ціна була в такий самий період минулого року. Якщо "гола" ціна (без урахування транспортування і ПДВ – ред.) буде нижчою за 4 тис. грн за тисячу кубометрів – це може бути оптимістичний сценарій" , – спрогнозував він.

При цьому Надєїн зазначив, що якщо з 1 січня не буде транзиту російського газу, то це "відіб'ється на європейській ціні на газ, відповідно, відобразиться вже на лютневій ціні на газ для українців".

За його словами, Україна бореться за ринкове прозоре ціноутворення на ринку газу, а "не штучне, не адміністративне, не як воля однієї людини".

"Так сьогодні формується ціна в Європі – є біржі, відповідно до попиту і пропозиції формується ціна. Це найбільш справедливе ціноутворення. Але ринок на зменшення пропозиції відреагує, ринкові закони економіки не скасовуються в ціноутворенні на газ", – підкреслив експерт.

"Якщо у нас продовжено транзит, тобто знижка на 25% від того, що ми сьогодні купуємо в Європі. Ця знижка може бути ретрансльована кінцевому споживачу в ціні на газ... Є всі передумови казати, що ціна може знизитися. Цей сценарій сьогодні фактично прописаний, і всі на нього починають орієнтуватися. Навіть сьогоднішнє зниження ціни для населення, яке зробив "Нафтогаз", вже є свідченням того, що йде позиція на нереволюційний сценарій з 1 січня", – уклав Надєїн.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін на переговорах у Парижі 9 грудня натякнув українському лідеру Володимиру Зеленському, що країна може отримати 25% знижку на газ.

У свою чергу, Зеленський заявив про необхідність підписання 10-річного контракту на транзит газу, а не короткострокового, як наполягає РФ. Також він підняв питання про виплату Україні 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зеленський зазначив, що Україна готова отримати з Росії борг газом.

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