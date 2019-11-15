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15 листопада • оновлено в 09:59
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Що буде з курсом долара в Україні: з'явився прогноз на тиждень

1.1т
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Курс долара в Україні найближчого тиждня, починаючи з 18 листопада, зафіксується в межах 24,2 грн/$. У п'ятницю, 18 жовтня, валюта коштувала 24,41 грн.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи опуститися.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн", – сказав Іосуб.

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Експерт зазначив, що цього тижня долар продовжує помітно знижуватися, незважаючи на те, що завершився аукціон з розміщення ОВДП. "Це означає, що пропозиція валюти на ринку стійко перевищує попит на неї і зміцнення гривні має фундаментальний, а не спекулятивний характер. Можливо, свою роль відіграють досить сприятливі перспективи нової програми з МВФ", – додав Іосуб.

Курс долара в Україні зафіксується в межах 24,2 грн/$

Курс долара в Україні зафіксується в межах 24,2 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Особа
Вадим Іосуб
Місце
Україна
Теги
курс валют долар
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