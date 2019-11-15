Що буде з курсом долара в Україні: з'явився прогноз на тиждень

Курс долара в Україні найближчого тиждня, починаючи з 18 листопада, зафіксується в межах 24,2 грн/$. У п'ятницю, 18 жовтня, валюта коштувала 24,41 грн.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи опуститися.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн", – сказав Іосуб.

Експерт зазначив, що цього тижня долар продовжує помітно знижуватися, незважаючи на те, що завершився аукціон з розміщення ОВДП. "Це означає, що пропозиція валюти на ринку стійко перевищує попит на неї і зміцнення гривні має фундаментальний, а не спекулятивний характер. Можливо, свою роль відіграють досить сприятливі перспективи нової програми з МВФ", – додав Іосуб.

Курс долара в Україні зафіксується в межах 24,2 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня коштуватиме 28,7 грн/$.

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