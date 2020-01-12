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12 січня • оновлено в 03:39
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Скільки буде коштувати долар в Україні: з'явився несподіваний прогноз курсу

1.2т
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Курс долара в Україні в найближчий тиждень, починаючи з понеділка, 13 січня, може встановитися на рівні 24,2-24,5 грн. У суботу, 11 січня американська валюта коштує 24,18 грн/$.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Вадим Іосуб. За його розрахунками, курс американської валюти може трохи піднятися.

"У короткостроковій перспективі долар ще може продовжити помірне зростання, а в довгостроковій – гривня має всі шанси повернутися до зміцнення. На найближчий тиждень ми очікуємо підвищення курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,3 грн, а готівковий долар в банках – на рівні 24,2-24,5 грн", – сказав Іосуб.

Курс валют

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

  • За підсумками 2019 року в Україні подешевшали автомобілі, одяг і електроніка. Зате злетіли ціни на послуги нотаріусів, кабельне телебачення, медицину і мобільний зв'язок.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Особа
Вадим Іосуб
Місце
Україна
Тег
долар
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